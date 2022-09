Elezioni 2022, l'affluenza sfiora il 60% nella Marca

Trevigiani in coda ai seggi elettorali della Marca: domenica 25 settembre, alle ore 19, l'affluenza per il voto alla Camera (il Senato non ha dati intermedi), ha raggiunto il 58,02%, in lieve calo rispetto alle politiche del 2018 quand'era stata del 64,69%.

I dati sono stati diffusi dal Ministero dell'Interno: a mezzogiorno la percentuale di votanti si era attestata al 21,87% (leggermente più alto rispetto alla media nazionale ferma al 19,21%). Il Comune trevigiano con l'affluenza più alta è stato Susegana dove si è recato alle urne il 62,73% degli aventi diritto. Subito dietro Meduna di Livenza (62,38%) e Casier (61,67%). Il paese con la percentuale più bassa è stato Sarmede, dove si è recato alle urne solo il 51,36% degli aventi diritto. Non bene Pieve del Grappa (52,81%) e Preganziol (55,58%). L'ultimo rilevamento avverrà dopo la chiusura dei seggi, alle 23 di stasera.