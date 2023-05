Comunali 2023, Cattaneo nella Marca per sostenere i candidati di Forza Italia

Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia oggi deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia, ha fatto tappa in provincia di Treviso per gli ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica 14 e lunedì 15 maggio.

A Treviso Cattaneo ha incontrato il circolo provinciale di Forza Italia dove Davide Acampora è in lizza per un posto in consiglio comunale: «Il partito può contare su una filiera che parte da Bruxelles, passa per il Parlamento italiano e arriva fino ai comuni. I consiglieri comunali che verranno eletti faranno parte di una squadra che può contare su aiuti e supporto in Provincia e Regione. Forza Italia nasce con l'attitudine di essere un partito nato per governare. Misurarsi con la complessità di governare non è da tutti, quando facciamo delle critiche agli oppositori abbiamo già la soluzione da proporre. Per gli alloggi delle studenti dobbiamo chiedere aiuto ai privati e cercare soluzioni moderne e innovative, non solo ideologiche. Noi abbiamo esperienza e pragmatismo. Treviso è una città molto importante, il centrodestra è in un ottimo momento politico, ora bisogna ripartire e ottenere un grande risultato anche nella Marca».

In provincia

Ultimi intensi giorni di corsa elettorale anche per Valentina Pillon, impegnata con la sua lista “San Biagio cresce” a incontrare la cittadinanza. Martedì sera, assieme al sindaco uscente di Treviso Mario Conte, al vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi, a Federica Ortolan e a Fabio Chies, rispettivamente sindaci di Carbonera e di Conegliano, al consigliere provinciale Roberto Fava e al consigliere regionale Sonia Brescacin, presidente della V commissione Sanità e Sociale è stata la volta di Olmi, dove si è trattato di viabilità e sicurezza, con la realizzazione della dorsale sud e la tanto sospirata pista ciclabile Olmi-Silea. Venerdì 12 maggio l’ultimo sprint finale: la festa di chiusura della campagna elettorale, che si terrà alle 20 al Da Vittorino Caffè vedrà presenti il senatore Luca De Carlo, l’onorevole Roberto Pella, l’assessore regionale Federico Caner e il deputato Gianangelo Bof.

Venerdì scorso il presidente Luca Zaia, giovedì 11 maggio, invece, l’onorevole Alessandro Cattaneo, giunto a San Biagio per portare il suo sostegno a Valentina Pillon, ha fatto visita ad alcune eccellenze del territorio, partendo dalla sede elettorale. «Una candidatura in cui credo - commenta Cattaneo -. Valentina è una giovane intraprendente, che ha già avuto modo di affermarsi nella sua attività sportiva, come donna e anche come appassionata della buona politica. Vengo sia come dirigente nazionale di Forza Italia, ma ancora di più vengo avendo io stesso fatto un percorso simile a Pavia. Allora la città colse l’opportunità della candidatura di un giovane con energia e voglia di cambiare le cose. Voglio quindi essere presente per affiancare questa candidatura. Con Valentina sindaco potrete contare su un raccordo diretto con il Parlamento attraverso la mia persona».

«Il centrosinistra propone un parco urbano di 10 ettari. A Olmi non siamo in grado di gestire i piccoli parchi esistenti, come intendono fare? - conclude la candidata sindaco Valentina Pillon sul tema del decoro urbano, dimostrando come sia ancora scarsa la conoscenza dei costi di manutenzione del verde pubblico e del tema sicurezza da parte degli avversari. Non manca di ricordare poi l’attenzione per gli anziani -: «Creeremo un centro diurno a loro dedicato e un polo medico in piazza Tobagi, perché deve essere rivitalizzata. inoltre, agevoleremo l’insediamento di attività produttive nelle aree preordinate, così da favorire lo sviluppo del tessuto produttivo». Necessaria infine la rete con i comuni limitrofi e le istituzioni di livello superiore, tutta da costruire.