Pieve di Soligo, Alexa Spina si candida a sindaco con il centrodestra

Il centrodestra unito punta su Alexa Spina come prossimo sindaco per Pieve di Soligo. Una scelta coesa e forte che con determinazione spingerà verso un cambiamento nell’amministrazione comunale attraverso una giovane proposta, capace e motivata.

«Attraverso la mia candidatura vogliamo liberare il nostro paese dalla stanchezza di questa amministrazione, convinta che il comune debba prendere una direzione nuova e all’altezza delle aspettative dei suoi cittadini - spiega la candidata a sindaco -. Metteremo in campo una squadra competente, appassionata, espressione del territorio prima ancora che dei partiti. La trasparenza sarà il nostro punto fermo in questa campagna elettorale, vogliamo che i cittadini e le cittadine di Pieve tornino ad essere partecipi della vita del loro comune, che possano sentirsi parte integrante e attiva della comunità, come è giusto e doveroso che sia. L’unità sarà la forza della nostra proposta. Proporremo un gruppo di persone qualificate, giovani e coese che seguiranno un programma basato sul benessere della nostra Pieve. Adotteremo una visione ampia della città che non lascerà indietro nessuno. Ci rivolgeremo a tutti i cittadini con un’attenzione particolare alle frazioni del comune: Solighetto, Barbisano, Patean che in questi anni sono rimaste completamente inascoltate. Faremo in modo di tornare a cooperare con i comuni limitrofi, convinti che solo attraverso la sinergia tra istituzioni si possano raggiungere traguardi importanti per il territorio. Apriremo un nuovo dialogo con le associazioni sportive, fondamentali punti di aggregazione soprattutto per i nostri giovani, le quali svolgono un lavoro straordinario per la comunità tutta e che oggi soffrono della mancanza di attenzione e sostegno per una progettualità futura che possa permettere loro di crescere. Noi ci sentiamo liberi di fare solo gli interessi di Pieve, senza condizionamenti di sorta, senza trasformismi o tatticismi. È questa libertà che, siamo certi, potrà fare la differenza».