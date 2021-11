Allagamenti a Frescada, Freda e Trabucco presentano una interrogazione al sindaco

A Frescada, nella serata di lunedì scorso, la pioggia ha allagato diverse vie della frazione ed i consiglieri comunali di opposizione hanno deciso di presentare un’interrogazione al sindaco per sollecitare nuovi interventi di pulizia di caditoie e tombini sul territorio. «Si tratta di ordinaria amministrazione che va svolta con frequenza, in particolar modo durante il periodo autunnale - spiega il capogruppo di Impegno Comune a Preganziol, Raffaele Freda - In questi giorni abbiamo quindi ricevuto le giustificate lamentele dei cittadini di quella zona che, storicamente, presenta dei problemi di allagamento. L’invaso da 600 metri cubi in Via Bassa non sempre è sufficiente per scongiurare il problema in questione, mentre sul lato est, in particolar modo per Via Basso e Via Battisti non è stato fatto nulla. Risulta perciò fondamentale che i lavori di pulizia vengano svolti con assoluta solerzia perché in alcuni casi l’acqua ha persino allagato i giardini delle abitazioni sino a raggiungere le mura delle stesse».

Dai cittadini proviene poi un’ulteriore perplessità collegata ai fossati lungo il Terraglio, ora coperti: «Per realizzare la ciclabile a Frescada – proseguono in coro i consiglieri comunali Raffaele Freda e Simonetta Trabucco – sono stati coperti i fossati e, secondo i residenti, questo rappresenta un ostacolo per lo scolo delle acque piovane. Non sappiamo se tecnicamente sia effettivamente così, ma abbiamo inserito comunque il quesito nella nostra interrogazione al sindaco Galeano affinché si possano eventualmente dipanare i dubbi al riguardo».