Elezioni comunali, "Alleanza per Conegliano" sostiene Fabio Chies

"Alleanza per Conegliano" è con Fabio Chies nella corsa alle elezioni amministrative del 2021 nel Comune di Conegliano. Un annuncio arrivato «per dare continuità a un progetto che ha visto portare a termine importanti opere tramite un ottimo gioco di squadra, continuità interrotta da spregiudicati personalismi di chi non ha evidentemente compreso i doverosi meccanismi di collaborazione amministrativa e lasciato Conegliano senza guida per un anno» dichiarano gli esponenti del gruppo civico.

«Siamo convinti che l’incarico di sindaco della città di Conegliano debba essere un impegno quotidiano, di dialogo con la propria giunta e il consiglio comunale, presente alle richieste e alle dinamiche della città e integrato professionalmente nel territorio lavorando vicino ai propri cittadini tutti i giorni. "Alleanza per Conegliano", da sempre attiva sul territorio con le proprie iniziative a favore di cittadini di ogni età, presenterà i propri candidati all’interno della Lista del Sindaco, in perfetta collaborazione con le altre forze che la compongono. In particolare il nostro apporto al programma della coalizione si concentrerà sui seguenti punti:

Controllo del territorio per favorire la sicurezza dei cittadini, anche tramite la valorizzazione economico/culturale/sociale del centro città, delle zone periferiche e di quelle più a rischio;

Innovazione dei servizi per il territorio tramite l’utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie;

Inclusione digitale;

Utilizzo di energie verdi in totale rispetto, sinergia e valorizzazione del territorio;

Risorse e servizi per i giovani per aiutare e preservare le competenze sul territorio;

Impegno e attenzione nei confronti del sociale e dei soggetti più deboli, con particolare attenzione ad anziani, disoccupati con figli a carico e mobilità delle persone diversamente abili;

Dialogo e collaborazione con le società sportive del territorio e impegno rivolto ai ragazzi e allo sport come strumento di aggregazione e crescita per futuri cittadini consapevoli;

Assistenza diretta e dialogo coi cittadini per tutte quelle problematiche non inseribili in una specifica voce di programma ma che le persone si aspettano vengano accolte e affrontate.

Nelle liste di "Alleanza per Conegliano" ci sono: Alberto Corrocher, Ingrid De Nardi, Marino Fabbris, Monica Feletti, Luca Lunardelli, Bruno Palmieri, Gianbruno Panizzutti, Gianluca Precone, Antonella Putin e Maria Cecilia Zagonel