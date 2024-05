Altivole, ecco la lista a sostegno della candidata sindaca Chiara Busnardo

Grande partecipazione ieri mattina ad Altivole per la presentazione ufficiale al pubblico della lista della candidata sindaca Chiara Busnardo in corsa alle Elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 con il sostegno della lista civica “Insieme per Altivole”, di Lega e di Forza Italia. Partiti politici che hanno apprezzato il lavoro della 46enne, Sindaco di Altivole dal 2019, e hanno appoggiato la sua ricandidatura.

Il programma elettorale punta su riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici comunali, a partire dalla scuola primaria di Altivole, il restyling dell’area centrale della frazione di Caselle con gli impianti sportivi, il Centro Ricreativo e il sogno di acquisire Villa Pasqualigo, ora di proprietà della Parrocchia. Altro tema sul quale continuare a spingere è il supporto alle famiglie, dal 2019 stanziati 526 mila euro di contributi alle scuole dell’infanzia, in costruzione il nido comunale, finanziato per 759 mila euro dal PNRR, “Non possiamo fermarci e l’obiettivo, se saremo riconfermati, è avviare il servizio a Settembre 2025” racconta Busnardo, che sottolinea come comunità e inclusività siano temi funzionali allo sviluppo sostenibile di Altivole, da qui si rinnovano le iniziative che valorizzano la partecipazione dei cittadini e le associazioni locali come il Carnevale green con la Sfilata dei Carretti. Altro tema strategico il benessere, con il sostegno allo sport e i progetti di riqualificazione degli impianti e delle aree attrezzate, ma anche con la creazione di spazi dedicati alle attività per i cittadini d’argento. Attenzione anche al marketing territoriale con una serie di azioni, in partnership con le aziende locali, per promuovere il Made in Altivole sfruttando l’attrattività del Memoriale Brion, ad esempio il progetto di collegamento ciclopedonale al Sentiero degli Ezzelini.

“In 5 anni abbiamo migliorato il servizio al cittadino, senza aumentare tasse ma lavorando sull’organizzazione e riducendo gli sprechi, questo ha portato risultati tangibili: in Comune di Altivole l’appuntamento per la Carta d’Identità Elettronica è per il giorno dopo o immediato se la postazione è libera. Per i prossimi 5 anni abbiamo in progetto la digitalizzazione dell’archivio comunale, perché il miglioramento è continuo nel nostro modo di lavorare.” spiega Busnardo.

Questa, nel dettaglio, la lista composta da 5 donne e 7 uomini: la 43enne attuale Vicensindaco Chiara Visentin; la 58enne Giuliana Peretto attuale Assessore alle Politiche Sociali e Ambiente; la 50enne Deborah Baldisser, impiegata di ufficio progettazione; la 50enne Sonia Baron Cadore, impiegata direttiva; la 31enne Elisa Battaglia impiegata; il 38enne Andrea Folador attuale Assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport e Associazioni; il 52enne Stefano Gallina attuale Assessore alle Attività Produttive e alla Sicurezza e Vigilanza; il 57enne Franco Borsato, addetto alla produzione; il 48enne Jony Daniel, imprenditore agricolo; il 24enne Alberto Dario impiegato commerciale; il 58enne Davide Di Bernardo pensionato dell’Arma dei Carabinieri; il 33enne Dario Ferraro agricoltore.

«Siamo una squadra in parte nuova in parte di amministratori con esperienza, un gruppo di persone che condividono valori forti e l’obbiettivo comune di far bene per il paese. Persone competenti e concrete, con le idee e l’energia per portare avanti i tanti progetti- racconta la candidata Chiara Busnardo, attuale Sindaco di Altivole- Questa è la nostra forza: insieme, con il nostro impegno e la partecipazione dei cittadini, puntiamo a rendere Altivole il luogo più desiderabile in cui vivere».

Presenti per sostenere la lista: il Consigliere Regionale, Marzio Favero, che ha sottolineato l’apprezzamento per l’amministrazione di Busnardo che ha ben lavorato creando sinergie e migliorando l’organizzazione; per Forza Italia, è intervenuta Cristina Andretta, candidata alle prossime Europee che ha ribadito il sostegno del partito e spiegato: “Una squadra che ha dimostrato competenza e passione, una proposta verso la continuità indice di garanzia per portare a termine gli obiettivi. Altivole può continuare ad essere in buone mani, a loro il nostro augurio di buona riuscita e tutto il nostro sostegno.”

Gli incontri di presentazione alla cittadinanza della lista Chiara Busnardo Sindaco sono previsti: il 29 Maggio ore 20:30 nella frazione Caselle, presso il Centro Ricreativo; il 30 Maggio ore 20:30 ad Altivole, in Sala Consiliare del Municipio; e il 3 Giugno ore 20:30 nella frazione San Vito, presso la Sala Parrocchiale.