Amministrative 2021: "Puntiamo alle università per far crescere Conegliano"

Matteo Zucol, 20 anni, il più giovane tra i Candidati Consiglieri del Comune di Conegliano, in lista Forza Italia a sostegno di Fabio Chies, insieme a Michele Vastola, in quanto rappresentanti dell’Università di Padova, ritengono fondamentale riavvicinare le esigenze delle importanti sedi universitarie periferiche presenti in città a quelle centrali padovane. Zucol afferma: “Si tratta di una enorme potenzialità per il territorio in quanto tali sedi offrono corsi di laurea in materia sanitaria, ma soprattutto enologica. Conegliano infatti ospita il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Vitivinicole ed Enologiche, oltre ad essere sede del Centro di ricerca per la viticoltura. Un’Amministrazione capace di creare posti di lavoro, turismo e produzioni di qualità, intercettando le competenze che i giovani laureati esperti possono donare al nostro territorio è quanto mai necessaria. Attraverso ciò la valorizzazione di Conegliano può essere massima”.

“Giovani amministratori - sostiene Vastola - pronti ad ereditare le competenze acquisite negli anni dai più adulti ed esperti, plasmandole in chiave moderna per rispondere alle esigenze di noi giovani, sono essenziali per rendere Conegliano una città ancora più viva ed attrattiva”. Ripartire dalle università presenti in città per restituire a Conegliano la ricchezza, l’arte e la cultura - costruite nel corso degli anni - è uno dei loro principali obiettivi.