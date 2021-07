Amministrative a Villorba: Emanuela Parchi lascia la Lega per correre da sola

Scelta approvata anche da Pasquale Scarcia e Silvia Barbisan, esponenti della coalizione civica di centrosinistra CambiAmo Villorba per il Partito Democratico e la lista Villorba in Azione

Pasquale Scarcia e Silvia Barbisan, esponenti della coalizione civica di centrosinistra CambiAmo Villorba rispettivamente per il Partito Democratico e per la lista Villorba in Azione, accolgono la scelta di Emanuela Parchi, che ha dichiarato di voler correre da sola alle prossime elezioni amministrative, staccandosi di fatto dalla Lega a Villorba.

«Diamo il benvenuto nella corsa democratica a Emanuela Parchi. La sua scelta, che immaginiamo sofferta per una militante della Lega, non ci sorprende e ci sembra inevitabile per chiunque abbia a cuore i bisogni dei villorbesi, al di là del colore politico. Ci risulta tra l’altro che potrebbe non essere l’unica esponente dell’attuale maggioranza a scappare dalla compagine Serena. Il problema fondamentale consiste proprio nell’atteggiamento di Serena e dei suoi sodali, che negli ultimi anni hanno governato Villorba dal Palazzo, tutelando interessi di parte e personalismi autoreferenziali, indifferenti al nostro tessuto sociale e sordi verso qualsivoglia necessità reale dei cittadini. È proprio al sistema di potere della Lega che CambiAmo Villorba offre un’alternativa civica e partecipata: la nostra proposta parte dall’ascolto e dal coinvolgimento diretto dei cittadini, che saranno con noi i prossimi amministratori della nostra comunità. Un approccio inconcepibile per Serena e per i futuri candidati del K3, eppure assolutamente necessario per restituire il territorio ai villorbesi».