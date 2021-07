Amministrative a Villorba, il candidato sindaco sarà Francesco Soligo

E' Francesco Soligo, attuale assessore al sociale e all'istruzione nel Comune di Villorba, il prossimo candidato sindaco per la Lega. Il 55enne, in autunno, concorrerà per sostituire l'attuale primo cittadino Marco Serena ormai giunto al suo secondo mandato consecutivo e dunque non più rieleggibile (ma che si candiderà comunque a consigliere comunale). A sostenerlo ci sarà anche una lista di Fratelli d'Italia ed una civica dell'attuale sindaco, oltre che l'attuale vicesindaco Giacinto Bonan. Soligo, marito e padre di due figli, vive a Fontane e lavora per Benetton Group come tecnico industriale di automazione. Nella sua vita la politica svolge però un ruolo fondamentale visto che ha passato ben 13 anni in Consiglio comunale a Villorba, tanto da battere nelle selezioni a candidato sindaco Riccardo Gagno, coordinatore della sezione locale della Lega, ed Eleonora Rosso.