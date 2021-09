Amministrative a Villorba, il candidato Soligo si presenta: «Seguirò le orme di Serena»

E' Francesco Soligo, attuale assessore al sociale e all'istruzione nel Comune di Villorba, il prossimo candidato sindaco per la Lega alle comunali del 3/4 ottobre. Il 55enne, in autunno, concorrerà per sostituire l'attuale primo cittadino Marco Serena ormai giunto al suo secondo mandato consecutivo e dunque non più rieleggibile (ma che si candiderà comunque a consigliere comunale). A sostenerlo, nel centrodestra, una lista di Fratelli d'Italia, una civica dell'attuale sindaco ed ovviamente la Lega. Soligo, marito e padre di due figli, risiede a Fontane e lavora per Benetton Group come tecnico industriale di automazione. Nella sua vita la politica svolge però un ruolo fondamentale visto che ha passato ben 13 anni in Consiglio comunale a Villorba (sotto le Amministrazioni Scattolon, Bonan e Serena), tanto da battere nelle selezioni a candidato sindaco Riccardo Gagno, coordinatore della sezione locale della Lega, ed Eleonora Rosso.

Soligo è stato presentato al pubblico nella mattinata di mercoledì in Piazza Vittorio Emanuele davanti ad un folto pubblico del quale facevano parte anche: il Governatore del Veneto Luca Zaia, Mario Conte (sindaco di Treviso), Antonello Baseggio (sindaco di Ponzano Veneto), Federica Ortolan (sindaco di Carbonera), Roberto Fava (assessore comunale a Spresiano), Stefano Marcon (Presidente della Provincia di Treviso e sindaco a Castelfranco Veneto), Alberto Villanova e Tommaso Razzolini (consiglieri regionali), i senatori Luca De Carlo e Massimo Candura, l'eurodeputato Gianantonio Da Re, Gianangelo Bof quale Responsabile della Lega per la provincia di Treviso e la giunta uscente composta anche da Egidio Barbon, Giacinto Bonan ed Eleonora Rosso.

Per l'occasione lo slogan della coalizione sarà "L'impegno continua": «Seguirò le orme del mio predecessore Marco Serena - ha dichiarato il candidato Soligo - Dopo aver ottenuto 30milioni di euro in 10 anni per le opere pubbliche, ovvero 3 milioni l'anno, è doveroso ripartire da qui. Ricordo, infatti, che in città abbiamo 2 biblioteche comunali. Inoltre, grazie all'attuale amministrazione, il Comune ha anche potuto usufruire di 900 mila euro per lo sport, 600 mila per la cultura e ben 10 milioni dedicati al sociale. Si sono inoltre organizzati 100 incontri sui temi della prevenzione e 600 per gli appuntamenti dedicati all'età libera, oltre ad aver istituito lo Sportello Polaris per i più giovani. Questo risultati sono però sono un punto di partenza e in futuro andremo anche a crere uno sportello Europa per intercettare fondi europei per i nostri cittadini, come apriremo anche un Forum per le attività produttive del territorio. Il futuro è una sfida, ma dobbiamo affrontarla come sempre con vigore per creare delle basi solide per i nostri ragazzi».