Antenna di Campolongo, Fratelli d'Italia contro la ripresa dei lavori

Il circolo Fratelli d'Italia di Conegliano "scende in piazza" per segnalare il forte malcontento presente nel quartiere di Campolongo a seguito della ripresa dei lavori per la realizzazione dell'antenna a torre di via Vital. Mentre la base cementizia e le armature di sostegno hanno già preso forma, i residenti ricordano che "la salute pubblica deve sempre avere priorità assoluta rispetto ai benefici di un'antenna 5G che sorgerebbe in zona densamente abitata e a 160 metri da una scuola elementare, oltre al fatto che l'intero patrimonio residenziale subirebbe una marcata svalutazione". "Un'altissima antenna posta, esattamente all'ingresso di Campolongo, costituirebbe un pessimo biglietto da visita per il quartiere - continuano da Fdi - e in tempi recenti un documento con oltre duecento firmatari contrari all'edificazione è stato depositato presso i competenti uffici municipali. Inoltre, lo stesso sindaco Fabio Chies aveva espresso, durante la recente campagna elettorale, la propria ferma contrarietà alla realizzazione del manufatto Iliad in quel luogo". Fratelli d'Italia di Conegliano, oltre che auspicare che l'antenna trovi una sistemazione alternativa e meno impattante, "desidera esprimere solidarietà al quartiere che, dopo aver fatto da ago della bilancia per la rielezione del sindaco Chies, vive con ancor più in delusione questo momento".