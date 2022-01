Dopo Pieve di Soligo e Vittorio Veneto l'aperitivo "disobbediente" fa tappa a Treviso

Nella Marca continuano gli appuntamenti di quello che è stato definito l'aperitivo "disobbediente" afferente alla sfera no vax. Organizzato come sempre tramite i social network da Devis Bonaldo per "In Piazza per la libertà (disobbedienza civile)", l'evento di protesta contro il Governo andrà in scena prima stasera a Conegliano e Treviso e poi domenica elle 11.30 a Montebelluna. Per l'occasione si chiede di portare cibo e bevande, oltre che un bicchiere per ciascuno per effettuare un brindisi di "resistenza" contro le norme sul Covid, il tutto mantenendo ovviamente le piazze pulite. L'aperitivo era comunque già stato organizzato nei giorni scorsi a Pieve di Soligo e ieri sera a Vittorio Veneto dove in piazza del Popolo si sono riunite circa 40 persone che per una mezz'ora hanno riempito la piazza tra chiacchiere e brindisi. Tutto è filato liscio e i carabinieri, presenti sul posto in quanto si trattava di una manifestazione non autorizzata, hanno controllato da distanze che non si creassero eventuali pericolosi assembramenti.

Nel frattempo, a causa delle sue dichiarate posizioni no vax, l'organizzatore Devis Bonaldo si è visto bloccare per un mese il proprio profilo da Facebook in quanto non avrebbe rispettato la policy della piattaforma: "Sia io che Roberto Varaschin siamo stati bloccati su Facebook alla stessa ora, per 30 giorni - scrive Bonaldo su Telegram - Abbiamo subito un attacco congiunto...io per un video pubblicato più di un anno fa...pazzesco...che tra l'altro era un ex di Big Pharma che confessava in tribunale i crimini che commettevano...Bloccato per aver pubblicato dichiarazioni in tribunale...siamo fuori dal Mondo!".