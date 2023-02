Incontro con i rappresentanti degli apicoltori italiani: «Comparto fondamentale»

Il senatore e presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Luca De Carlo, ha incontrato il 22 febbraio scorso il Presidente della FAI - Federazione Apicoltori Italiani, Raffaele Cirone, assieme ad una delegazione dell'Apat - Apicoltori in Veneto guidata dal presidente Stefano Dal Colle, e a Giovannina De Lazzari, assessore all'agricoltura del Comune di Spresiano.

«A loro ho espresso tutto il mio apprezzamento per il loro impegno in un comparto fondamentale per il futuro della produzione agroalimentare nazionale» il commento di De Carlo «Parliamo di un comparto che riveste un ruolo strategico per la produttività e la sostenibilità della filiera, ma che si sta trovando sempre più ad attraversare sfide difficili: il cambiamento climatico sta incidendo moltissimo, tanto che il 2022 ha fatto registrare una produzione praticamente dimezzata. In questo senso, non posso non ricordare il decreto firmato a fine anno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida che ha raddoppia da 9 a 17 milioni di euro annui le risorse destinate al settore apistico».