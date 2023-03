Comunali 2023, Lega e Fratelli d'Italia divisi ad Arcade

Centrodestra diviso ad Arcade: le voci che, ormai da alcune settimane, circolavano in paese sono state confermate dalla candidatura a sindaco di Dionisio Siviero e Domenico Presti rispettivamente per Lega e Fratelli d'Italia.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Siviero (conosciuto in paese come "Denis") ha 63 anni e gestisce a Spresiano una sua attività avviata da 40 anni. Attuale assessore alle Attività produttive con la lista "Progetto Arcade", sarà sostenuto dalla Lega. Domenico Presti, suo attuale compagno di giunta, ha invece deciso di staccarsi dal Carroccio e correre in solitaria con l'appoggio di Fratelli d'Italia. Una spaccatura importante per il centrodestra. L'attuale sindaca facente funzione, Alessandra Cendron, ha deciso di non ricandidarsi. Siviero potrebbe essere il suo naturale successore ma bisognerà vedere quanta influenza avrà Fratelli d'Italia alle prossime comunali. "Progetto Arcade" con Siviero sindaco punta a confermare sette tra gli attuali assessori e consiglieri continuando gli impegni e la strada tracciata dall'ex sindaco Gazzabin, ultimando il palazzetto dello sport e investendo molto in progetti di tutela ambientale mettendo al centro la pista ciclabile della Claudia Augusta.