Comunali 2024, rimossa dall'incarico di assessore: Silvestrini si candida a sindaco di Asolo

Rosy Silvestrini, assessore da 10 anni del Comune di Asolo ha deciso di candidarsi a sindaco della sua città. La decisione è divenuta definitiva e ancora più motivata, dopo che il sindaco uscente Migliorini le ha tolto le deleghe, rinunciando di fatto a l’unica donna che faceva parte della Giunta comunale. Una scelta che ha spinto Rosy Silvestrini ad accelerare un progetto politico alternativo all’attuale amministrazione, per dare ad Asolo un rinnovamento, «svincolato da logiche trentennali che non sanno adeguarsi all’evoluzione e alle sfide del momento nel quale viviamo» afferma Silvestrini.

La biografia

Rosy Silvestrini ha 47 anni, sposata e impegnata nell'azienda di famiglia, una tipografia. Nel 2010 avvia la sua impresa: una casa editrice nata come start up dopo essere stata selezionata tra i migliori progetti che hanno partecipato al Bando per l’Incubazione d’Impresa presso la Fondazione La Fornace Asolo indetto dalla Provincia di Treviso. Attualmente vicepresidente Cna di Asolo e presidente Cna Impresa Donna del Veneto. Negli anni ha partecipato come delegata Cna alla Commissione pari opportunità Diapason in seno all'Ipa, al Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Treviso e alla Commissione Pari Opportunità regionale del Veneto. La sua prima esperienza politica inizia dieci anni fa con l'incarico di assessore nei due mandati dell'amministrazione Migliorini.

Nel nuovo progetto politico al centro si punta sulla persona, grazie all’apporto di idee e energie nuove provenienti da una squadra pronta a mettersi in gioco per Asolo. Un progetto di apertura e ascolto per mantenere viva la partecipazione dei cittadini e dei giovani alla politica asolana con una visione più ampia di territorio e di relazioni, con attenzione alla forza dell’associazionismo e volontariato, con proposte innovative capaci di implementare maggiormente le tante opportunità di sviluppo, in linea con la vocazione turistica e la valorizzazione del prestigioso patrimonio ambientale, architettonico e culturale di Asolo.

I commenti

Silvestrini punta su una visione di comunità e condivisioni di valori con un percorso civico, liberale, moderato, volto all’integrazione e all’inclusione, per il quale trova il sostegno di Fabio Chies, coordinatore provinciale di Forza Italia: «Asolo ha bisogno di una svolta, che persone come Rosy hanno la possibilità di portare, puntando a una amministrazione moderata e attenta al territorio e alle persone». Silvestrini dichiara inoltre: «Ho preso questa decisione insieme a un gruppo di persone che mi hanno dimostrato fiducia, e confido nel sostegno delle mie concittadine e dei miei concittadini per far sì che Asolo possa avere una nuova fase della vita Amministrativa, capace di guardare al futuro, con le grande potenzialità presenti».