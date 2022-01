L'Atletica Santa Lucia contro il vicesindaco: «Dov'è la pista di atletica per i ragazzi?»

"Non possiamo più restare in silenzio per rispetto verso i tanti giovani lupi che quotidianamente si impegnano negli allenamenti, le tante famiglie che sono legate all’attività della nostra associazione e che ci danno fiducia e verso il lavoro profuso dalle numerose persone che ogni giorno ci aiutano nel portare avanti i sani valori dello sport e l’importante valenza sociale che questo ricopre nella comunità. VFGroup Atletica Santa Lucia da oltre dieci anni porta avanti un progetto sociale e sportivo nonostante le condizioni di una struttura sportiva che non permette lo svolgimento di un’attività qualificante. Negli ultimi anni sono stati molti i tentativi di trovare una strada di collaborazione con l’attuale amministrazione Szumski, come molte sono state le promesse, anche pubbliche, disattese di continuare un lavoro di miglioramento degli impianti che vengono frequentati da oltre 180 atleti tesserati alla nostra associazione e provenienti anche da diversi comuni limitrofi".

"Leggiamo nei social come il vice sindaco di Santa Lucia di Piave Luca Bellotto sia contento di poter tornare in pista ad allenarsi nella nuova pista di atletica del Comune di San Vendemiano. Noi non possiamo essere però altrettanto felici perché ogni giorno i nostri giovani atleti non hanno la stessa possibilità. Giovani atleti dai 5 ai 19 anni che frequentano quotidianamente una pista al limite della decenza - continua la società - La nostra associazione sta mettendo ogni energia per trovare una strada per poter finalmente dare dignità allo sport, anche in un comune come Santa Lucia di Piave. Abbiamo messo in archivio l’annuncio del prossimo arrivo della pedana del santo in alto fatto proprio dal vice sindaco di fronte ad atleti e famiglie nel giorno dell’inaugurazione della sede sociale della nostra società, data in uso dall’amministrazione Szumski all’alba del nuovo mandato (oltre 4 anni fa), che purtroppo, dopo tre anni e mezzo, è stata resa inagibile a causa di cedimenti della struttura della pavimentazione interna (prima che il maltempo l’estate scorsa la scoperchiasse)".

"Ma non possiamo più accettare che il nostro impegno venga così deriso proprio quando la nostra società ha impegnato oltre 20.000 € di risorse e risparmi per un progetto di riqualificazione della pista di atletica e la raccolta di pareri legali che permettano di dare forma a un piano di gestione. Un impegno che abbiamo preso con grande senso di responsabilità e che abbiamo condiviso con la Giunta Comunale a settembre scorso, proponendo una divisione dell’impegno economico per la realizzazione dell’opera e con la nostra stessa società che si era resa disponibile a co-partecipare in modo importante alle spese. Mentre VFGroup Atletica Santa Lucia resta in attesa di una risposta dell’amministrazione Szumski, che sarebbe dovuta arrivare entro la fine dello scorso anno, il vicesindaco Bellotto non manca di rende pubblico quanto sia bello allenarsi in una pista di atletica. Riteniamo che un amministratore debba possedere una sensibilità verso l’attività portata avanti dalle realtà associative, ma soprattutto crediamo che il rispetto sia un principio imprescindibile e la base per poter rappresentare, e quindi amministrare, una comunità" chiosa la società.

"Un nuovo scenario invece, nostro malgrado, abbiamo trovato scritto nel D.U.P. 2022-2024, approvato lo scorso dicembre dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, che descrive la volontà, mai espressa, della nostra associazione di farsi carico di tutta l’opera di riqualificazione stimata in circa 500.000 euro. Non possiamo condividere un modo di amministrare che esclude completamente il confronto, la condivisione di progetti e che, unilateralmente, attribuisce impegni di spesa importanti a un’associazione che basa la sua attività sul volontariato. Nonostante il forte rammarico verso un grande potenziale che rimane inespresso per chiara volontà politica, la nostra Associazione sportiva continuerà a portare avanti con perseveranza il suo progetto sportivo e sociale, grati della fiducia e del sostegno di atleti e famiglie che ci ha permesso di continuare l’attività sportiva nonostante il periodo storico che stiamo attraversando" conclude la società.