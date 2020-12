Polemica sulle attività culturali a Treviso, Casartigiani: «Al bando i protagonismi»

«La posizione del presidente della Camera di Commercio Mario Pozza non è quella delle associazioni di categoria, di certo non rappresenta la nostra. Ancor più in questa fase di crisi i protagonismi andrebbero messi da parte». Sono le parole del presidente di Casartigiani Treviso Franco Storer in riferimento all’attacco che Pozza ha mosso contro la giunta comunale di Treviso in quanto a promozione culturale e turistica.

«Il fatto che ci sia qualche ente di troppo e che non sempre siano coordinati, ha un fondo di verità. Ma non capiamo perché attaccare il Comune di Treviso. E’ necessario, caso mai, rivedere la strategia dell’Ogd (l’Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica nata per occuparsi di promozione e di turismo con i fondi della tassa di soggiorno) composto da alcuni Comuni e presieduto dallo stesso Pozza. Si usino risorse ed energie per un’azione diplomatica che allarghi la partecipazione nell’Ogd, per aiutare le imprese, non per attacchi che nulla portano alle attività fiaccate dall’emergenza. In questa fase è necessario fare squadra, mettersi attorno ad un tavolo per decidere le strategie per il futuro - aggiunge Storer - Al Comune di Treviso riconosciamo invece una notevole dinamicità dimostrata nel reagire all’emergenza Covid, nel supporto ad artigiani e negozianti. Tutto è sempre migliorabile, ma il 2020 non è certo l’anno giusto per misurare eventi culturali e promozionali».