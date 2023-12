Aumenti bollette, Pd Treviso: «Respinto nostro intervento a sostegno delle famiglie»

«L'allarme lanciato dalle associazioni dei consumatori è sacrosanto: le famiglie trevigiane non solo si troveranno a dover far fronte ancora agli effetti dell’inflazione, ma le bollette aumenteranno ancora, così come anche l’Irpef comunale viste le scelte dell’amministrazione Conte».

A dirlo, giovedì 28 dicembre, è Marco Zabai, consigliere comunale del Partito Democratico di Treviso. «Il prezzo per le famiglie a basso e medio reddito sarà una stangata che provocherà effetti che non possiamo non cercare di prevenire, per questo - spiega Zabai - all’ultimo consiglio comunale avevo presentato, a mia prima firma e con il sostegno di tutto il gruppo del Pd, un Ordine del giorno che invitava la giunta ad utilizzare i fondi disponibili con il primo avanzo del prossimo anno per raddoppiare le risorse destinate al sostegno alle famiglie per il diritto alla casa, ovvero i trasferimenti destinati ad evitare morosità e insolvenze incolpevoli. Il fondo nazionale che contribuiva a questo capitolo è stato eliminato vergognosamente dal governo Meloni e tocca al comune farsi carico di questa situazione che, ribadisco, richiede un’attenzione particolare visto il periodo così difficile. Ricordo che Treviso - conclude Zabai - rientra nei comuni considerati ad Alta Tensione Abitativa secondo la determina del Cipe che regolava la distribuzione del fondo stesso. La maggioranza non ha nemmeno voluto prendere in considerazione l’Ordine del Giorno, votando contro senza avanzare alcuna motivazione. È questa l’attenzione per le famiglie trevigiane in difficoltà?»