Santa Lucia, rigata l'auto di una candidata della lista Fantinel

L'auto di Orietta Calonego, dirigente della Bocciofila Saranese, consigliere della Federazione Italiana Bocce e candidata alle prossime elezioni comunali con la lista "Patto per Santa Lucia - Fiorenzo Fantinel sindaco" è stata vandalizzata nella serata di martedì 31 maggio. Il fatto sarebbe avvenuto dopo le ore 21, orario di rientro della candidata dopo un incontro elettorale. Nessun’altra auto è stata danneggiata tra le numerose parcheggiate lungo via Silone, quartiere residenziale molto popolato.

Il commento

«Questa mattina ho trovato la bruttissima sorpresa con la mia auto rigata profondamente dal cofano fino alla portiera laterale posteriore. Un danno davvero importante dal punto di vista economico ma soprattutto un gesto di estrema cattiveria che abbiamo prontamente segnalato ai carabinieri con un denuncia verso ignoti - dichiara Orietta Calonego -. Sto provando molta amarezza perché trovo estremamente triste e avvilente che ci siano persone in paese che possano deliberatamente e consapevolmente compiere atti del genere. Ho pensato, tra le tante cose, che questo gesto possa essere anche legato alla mia candidatura alle prossime amministrative, spero però con tutto il cuore che non sia per questo motivo. Il clima che si sta vivendo in paese è sicuramente molto teso a causa di una propaganda portata avanti per screditare e annullare ogni forma di pensiero diverso e propositivo, ma non voglio pensare che si possa arrivare a tanto. Sicuramente questo brutto episodio non mi fa pentire di essermi messa in gioco per il bene della mia comunità».