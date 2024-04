Autonomia, Stefani alla Camera: sit-in e proteste fuori Montecitorio

Dopo l’approvazione in Senato, il voto in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, durato oltre 70 ore, è iniziato l’ultimo passaggio per l'autonomia differenziata con il voto dell’Aula di Montecitorio.

Il padovano Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, ha presentato la sua relazione alla Camera dei Deputati lunedì mattina, 29 aprile. Ha parlato di riforma storica, Stefani, «che si sviluppa nel pieno solco della Costituzione», ha detto in apertura di intervento. «Prima di sentirmi europeo, prima di sentirmi italiano, mi sento Veneto - ha detto in aula l'onorevole leghista - orgoglioso di appartenere a questa terra, alla sua cultura, alla sua arte, alla sua comunità, ai suoi colori. Oggi è un grande giorno di libertà». Ha anche parlato molto di Europa, Stefani, nel suo intervento, facendo riferimento alle indicazioni della UE su regionalismo e automie territoriali, elogiando l'introduzione dei Lep, livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, che per il segretario regionale della Lega garantirebbero non la distanza tra regioni ma l'omologazione a livelli standard più alti. «L'autonomia è responsabilità, nel segno etimologico del termine. Capacità di risposta da parte degli organi politici ai propri territori. Ecco perché dobbiamo affrontare la sfida della responsabilità», ha detto e sottolineato in più passaggi. «Un modo per avvicinare i politici agli elettori», dice sottintendendo quanto ce ne sia tanto bisogno. «Questa riforma lancia la sfida al modello centralista. Di squilibri tra nord e sud ne parliamo per quel tipo di sistema, l'autonomia non l'abbiamo mai provata. Il protagonismo delle comunità locali non può che migliorare l'Italia», ha concluso Stefani.

Le proteste

L'autonomia continua però a dividere: fuori da Montecitorio, durante l'intervento di Stefani, è andato in scena il sit-in del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte che ha definito l'autonomia come un provvedimento destinato a «spaccare il Paese e condannando le regioni già in difficoltà a tagli su sanità, diritti e servizi». Contraria al provvedimento anche la Cgil che ha definito l'autonomia una «controriforma che cancella la Costituzione».