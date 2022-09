Autonomia del Veneto, Fdi: «La faremo noi insieme a Zaia e alleati»

«Daremo ai veneti quello che non è stato dato loro negli anni passati dai governi a cui noi ci siamo opposti. Siamo stati coerentemente all'opposizione per 10 anni, ma oggi siamo finalmente nella posizione di poter rassicurare il nostro Veneto che l'autonomia verrà fatta: la realizzeremo noi, insieme ai nostri alleati di centrodestra ed al governatore Zaia».

Così Adolfo Urso, senatore di Fdi e presidente del Copasir, oggi nel trevigiano per una serie di incontri nella zona delle colline del Patrimonio Unesco. Dopo una visita alla Brado Spa di Valdobbiadene, azienda specializzata nella produzione di sedute e relativa componentistica, Urso, guidato dal consigliere regionale Tommaso Razzolini, dal sindaco Luciano Fregonese e dalla vicepresidente della provincia di Treviso Martina Bertelle, ha poi incontrato una delegazione di cantinieri della Docg Conegliano/Valdobbiadene ed infine visitato la Omas srl di Segusino, azienda leader dell'occhialeria e nella produzione di accessori per i grandi marchi internazionali del lusso. «Giorgia Meloni quello che pensa lo dice con molta franchezza, e quello che dice e promette lo realizza. Ha detto che realizzeremo l'autonomia, assieme al presidenzialismo e alle riforme dello Stato. Lo faremo noi, subito dopo aver messo in sicurezza il Paese dagli effetti del caro-energia, forti del mandato elettorale che ci verrà dato il 25 settembre» ha concluso il senatore di Fratelli d'Italia.