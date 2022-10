Maxi focolaio di aviaria: «Dalla Regione nessuna misura di contenimento all'attività venatoria»

«Ai danni pesantissimi che gli allevatori sono costretti a subire a causa dell'aviaria, la Regione risponde con misure di contenimento dalle gravi lacune. L'ultimo focolaio, riscontrato a Volpago del Montello, dove sono stati abbattute 49 mila galline ovaiole, conferma che la situazione è molto allarmante. Eppure, mentre l'Istituto Superiore di Sanità richiede misure di contenimento a 360 gradi, la Regione segue parzialmente queste indicazioni, evitando quelle che sono relative alla limitazione dell'attività venatoria».



A dirlo il consigliere regionale del PD Veneto, che osserva come «tra ottobre e novembre c'è il picco massimo delle migrazioni di gran parte delle popolazioni di uccelli migratori che arrivano dal nord-est d'Europa per svernare poi in Africa. Transitano per la nostra regione a milioni. E perciò, come dimostrano tutte le ricerche scientifiche, ogni contatto diretto con questi animali, come gli uccelli abbattuti dai cacciatori e i richiami vivi, possono costituire elementi importanti di propagazione della aviaria. Far fare sacrifici a tutti, tranne che al mondo della caccia, può tradursi in danni economici pesantissimi. Anche in regioni vicine, quando c’è un focolaio di aviaria scattano i divieti di uso dei richiami vivi nella caccia agli uccelli acquatici. Ma in Veneto toccare la caccia sembra un tabù. Tanto a pagare poi sono i contribuenti dato che gli allevatori vengono risarciti con i fondi dello Stato».