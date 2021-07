"Azione" si schiera a Villorba con una coalizione civica di centrosinistra

"Azione", la formazione che a livello nazionale fa riferimento a Carlo Calenda, si schiera a Villorba con la neonata coalizione civica di centrosinistra CambiAmo Villorba. Lo annuncia la referente di Azione a Villorba Silvia Barbisan: «Già dai primi incontri abbiamo potuto constatare quanto sia alto il coinvolgimento delle forze civiche nella formazione di centrosinistra: un cambio di mentalità radicale rispetto a 10 anni di Serena e K3. Per questo abbiamo individuato in CambiAmo Villorba la proposta più coerente con i principi di Azione: perché è integrata nel territorio e vicina quotidiani bisogni dei cittadini. Perché intende impiegare proprio le effettive competenze dei singoli villorbesi per migliorare la vita della comunità, fuori da logiche e nomine di Palazzo.

In questa coalizione civica infatti i cittadini sono finalmente al centro di un progetto politico. Anzi, ne sono i promotori: un’alternativa concreta e programmatica all’autoreferenzialità della Lega e del Movimento 5 Stelle. Sono tanti e fondamentali i temi che ci accomunano a CambiAmo Villorba: servizi sociali innovativi, assistenza alle famiglie e agli anziani, supporti strategici al tessuto economico villorbese, la sostenibilità ambientale e la cura del territorio, la riqualificazione urbana degli spazi commerciali e industriali abbandonati, un coinvolgimento proattivo e responsabilizzante dei giovani alla nostra vita democratica, proposte culturali in grado finalmente di stimolare la nostra comunità, non solo di richiamare pubblico dai comuni limitrofi».

Azione si presenterà alle prossime elezioni amministrative con una propria lista: Villorba in Azione. In via di scioglimento il nodo del candidato sindaco di coalizione: «Il Partito Democratico ha proposto un nome, che stiamo valutando insieme alle altre forze della coalizione civica – rivela Silvia Barbisan - C’è unità, vogliamo vincere la sfida a cui siamo chiamati: offrire ai villobesi un sindaco competente, che sappia ascoltare, appassionato della nostra comunità». Villorba in Azione sarà presente sabato 10 luglio alle 11:30 in Piazza Aldo Moro a Carità di Villorba, in occasione della prima uscita pubblica della coalizione civica CambiAmo Villorba: un flash mob per coinvolgere direttamente i cittadini nel percorso di cambiamento della politica villorbese.