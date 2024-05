Europee, Azione ha nel mirino il 4%. Pasqualetto: «Banche tema dimenticato»

E' l'imprenditore padovano Carlo Pasqualetto, consigliere comunale a Padova, il candidato alle Europee di Azione (di cui è anche segretario regionale) per la circoscrizione nord-ovest. Ieri, 13 maggio, in mattinata, la presentazione sotto la Loggia dei Trecento accompagnato da Fabio Pezzato, segretario provinciale di Treviso, Nicolò Rocco, capogruppo di Azione nel Consiglio Comunale trevigiano. Tra i temi toccati nel corso del suo intervento, Pasqualetto si è soffermato su quello della scarsa attrattività del Nord-est per i giovani stranieri dal resto d'Italia e D'Europa e quello relativo alle banche che certamente lo tocca da vicino.

«Abbiamo bisogno di aiutare le imprese, di farle crescere, di incentivarle, di incentivare il lavoro e di cambiare la nostra postura a livello internazionale. Il fatto che le banche abbianio lasciato il nostro territorio è un tema di cui non si parla più ma per fare impresa ci vuole la finanza e questo è qualcosa che se demandato a scelte che arrivano da Milano o Torino sono troppo lente. Le giovani start up coe la nostra che hanno bisogno di aiuto sull'investimento devono aspettare mesi e mesi per avere risposte su dossier messi in fila a Milano dove noi non siamo conosciuti e non abbiamo una relazione» così durante il suo intervento «Le banche del territorio che oggi ahimè per scelte nefaste e per poco controllo hanno lasciato un buco enorme nella nostra capacità di fare impresa e nel tessuto produttivo, devono essere riportate qui perché è l'unico modo per far crescere il Nord-est che è un luogo che per tanti anni ha avuto competizione in tutto il mondo e oggi è invece in difficoltà. Noi ogni giorno incontriamo le imprese e quello che ci viene chiesto è che le politiche che farà l'Unione Europea devono essere pensate a come realmente far succedere le cose. L'idealità è buona, l'ideologia è sempre negativa: ideali alti ma poi dare agli imprenditori il foglietto di come fare i passi e sostenere gli investimenti che vengono chiesti di fare. Le imprese vanno sostenute e ci vogliono incentivi enormi per riportare l'Unione Europea a competere con Stati Uniti e Cina».

«Io credo che il Veneto sia la Regione che permetterà ad Azione di superare il 4%, anche grazie a candidature come quella di Carlo Pasqualetto» ha spiegato Nicolò Rocco «vedo che la presenza di Calenda in questo territorio sia fondamentale perchè la Lega con Vannacci ha deciso di parlare al sud Italia, il Pd ha bellissimi candidati ma si è posizionato a sinistra. Chi parla alle imprese? Noi parliamo alle imprese venete grazie ad un candidato come Carlo Pasqualetto che viene dall'impresa e ha proposte per far in modo che il Veneto, tramite l'Unione Europea, torni ad essere competitivo e a fare in modo che i veneti trovino ragione in questa regione».