Ballottaggio a Conegliano, l'affluenza si ferma al 34,84%

In attesa di sapere chi sarà il nuovo sindaco di Conegliano, domenica 17 ottobre dai seggi elettorali è arrivato un primo importante verdetto: l'affluenza si è fermata al 34,84%. Un dato che conferma il trend di disaffezione al voto registrato in tutta Italia già durante il primo turno elettorale. Stando al rilevamento delle ore 12 di ieri aveva votato solo l'11,54% degli aventi diritto, mentre al pomeriggio la parcentuale era salita al 29,02% per stabilizzarsi alle ore 23 (chiusura dei seggi) su un 34,84%. I cittadini di Conegliano potranno votare fino alle ore 15 di oggi, lunedì 18 ottobre. L'affluenza al primo turno elettorale in città era stata del 41,85% e verosimilmente il dato si confermerà anche per il ballottaggio. Nel pomeriggio inizierà lo spoglio delle schede, entro sera l'elezione del nuovo sindaco.