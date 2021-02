Banchi a rotelle, Colmellere: «Centinaia di milioni sprecati, chi paga il danno erariale?»

«Il Governo Conte bis e il ministro Azzolina si prendano la responsabilità dello scandalo dei banchi a rotelle finiti nei magazzini delle scuole del Veneto anziché scaricare le colpe sui dirigenti scolastici. Abbiamo preparato una interrogazione per rivelare chiaramente le reali dimensioni di questa vergogna nazionale, un danno erariale che si aggira intorno ai 450 milioni di euro. Per questo motivo vogliamo sapere esattamente quanti soldi pubblici sono stati sprecati, quanti banchi sono stati inviati in Veneto e soprattutto perché le scuole sono state obbligate a fare gli ordini». Lo dice in una nota l'ex sindaco di Miane Angela Colmellere, deputato Lega e segretario della Commissione Cultura e Istruzione.

«Inoltre, riteniamo doveroso che si chiarisca chi ha verificato l'idoneità dei banchi che sembrerebbero far venire il mal di schiena agli studenti, oltre a non essere dimensionati per ospitare il materiale didattico. Chi ha sbagliato è giusto che se ne assuma la responsabilità, chi ha sbagliato deve pagare il danno erariale. Anche le altre regioni seguano l’esempio del Veneto per aprire un'inchiesta, mentre Pd e M5s sono impegnati a paralizzare il Paese con una crisi di governo che sembra sempre di più senza via di uscita» conclude Colmellere.