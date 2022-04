E' ufficiale: Mariarosa Barazza è candidata a sindaco di Cappella Maggiore

In questi giorni i cittadini del Comune della pedemontana vittoriese stanno ricevendo una lettera con l’annuncio della candidatura. Barazza ha dunque sciolto le riserve e sarà sostenuta da una lista «autenticamente civica e trasversale» con tante «persone nuove e motivate» tra cui numerosi giovani. «Dopo il passo indietro di Vincenzo, a cui va tutta la nostra gratitudine per il lavoro fatto in anni segnati dalla pandemia e da difficoltà socio-economiche crescenti, da molti cittadini mi è stato chiesto di mettermi nuovamente a servizio del paese – racconta Barazza -. Ho sentito di doverlo fare per le sfide immani che ci attendono: serve molta preparazione e velocità di realizzazione per acquisire e gestire le ingenti risorse del PNRR, una partita su cui si gioca il futuro di Cappella che non possiamo perdere».

Mariarosa è vicesindaco nella giunta Traetta (2017-2022) e, precedentemente, è stata sindaco per due mandati (2007-2012, 2012-2017). In questi anni di servizio alla sua comunità, oltre a continuare la sua professione di avvocato, ha ricoperto ruoli pubblici anche al di fuori del suo paese. È presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, referente dei piccoli Comuni veneti nella Consulta nazionale di ANCI (Associazione nazionale Comuni Italiani) e membro dell’ufficio di presidenza nazionale di ALI (Autonomie Locali Italiane). È inoltre coordinatrice del Tavolo interistituzionale Violenza domestica e Stalking del distretto di pieve di Soligo dell’Ulss 2.

«Tali esperienze – dice – mi hanno fatto acquisire punti di vista, capacità e tante relazioni a diversi livelli istituzionali: un patrimonio di valore che desidero continuare a mettere a servizio del mio paese». La prima fase della campagna elettorale sarà improntata all’ascolto e alla raccolta di suggerimenti e idee da far confluire nel programma della lista civica. «In un paese piccolo come il nostro un amministratore riesce a mantenere un contatto costante, stretto e personale con i cittadini - dice la candidata -. La campagna elettorale diventa un ulteriore momento di ascolto della comunità, dei suoi bisogni, desideri e aspettative. Con questa iniziativa desideriamo creare una connessione ancora maggiore con i nostri concittadini in modo che si sentano parte attiva dei processi decisionali. Lavorare insieme per un progetto comune di crescita del nostro paese è un’esperienza bellissima: auspico che molti si sentano coinvolti e partecipino».

IL QUESTIONARIO

Nel retro della lettera che i residenti di Cappella e Anzano stanno ricevendo c’è un questionario da poter compilare per dare alla futura Amministrazione informazioni utili per il buon governo.

Ai cittadini la candidata e il suo gruppo pongono tre domande:

Sei contento di vivere a Cappella Maggiore?

Su quali priorità dovrebbe focalizzarsi la nuova Amministrazione? (con tre voci a scelta da poter indicare come risposta tra: sicurezza, percorsi ciclo-pedonali e mobilità sostenibile, tutela dell’ambiente e del territorio, spazi ricreativi per i giovani, aiuti alle famiglie e alle imprese in difficoltà, eventi culturali, promozione del turismo, connettività, sostegno alle attività sportive, sostegno alle associazioni, altro)

Hai qualche suggerimento per la futura Amministrazione?

Il questionario, da compilare in forma anonima, potrà essere riconsegnato ai gazebo allestiti:

sabato 16 aprile mattina ad Anzano (nei pressi dell’ufficio postale)

martedì 19 aprile mattina a Cappella Maggiore (nei pressi del Municipio).

Può già essere compilato anche on-line sul sito www.mariarosabarazza.it.