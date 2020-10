«Basta nuovi supermercati a Treviso», raccolta firme per approvare la petizione

E’ iniziata venerdì 2 ottobre e sia avvia a superare le 250 sottoscrizioni, la petizione al sindaco di Treviso per dire "Basta cemento e nuovi supermercati a Treviso", promossa da Coalizione Civica per Treviso.

La petizione si inserisce nel percorso di proposte dei cittadini all'amministrazione per l’elaborazione della Variante al Piano degli Interventi, proposte di cui è prevista la presentazione entro il prossimo 10 novembre. Spiegano i militanti di Coalizione Civica per Treviso: «Partendo dalla consapevolezza del cambiamento climatico in atto e dall’importanza del contenimento del consumo di suolo per porvi freno la petizione continua con la proposta delle azioni all’amministrazione comunale. In questo momento, in relazione al consumo di suolo che contribuisce tanto al mutamento climatico quanto all’incremento dell’inquinamento atmosferico e a minare l’equilibrio idrogeologico, chiediamo al sindaco di proporre all’approvazione del Consiglio comunale una variante al Piano degli Interventi che preveda il “consumo di suolo zero”, cioè in cui non sia previsto alcun tipo di possibilità di realizzazione di nuove edificazioni in aree verdi o di ampliamento di quelle esistenti che comporti utilizzo di superficie non impermeabilizzata.

Chiediamo poi - proseguono - di porre in essere tutte le misure utili a bloccare o ridurre il consumo di suolo già previsto nella pianificazione urbanistica comunale, ad esempio respingendo le richieste di proroga dei tempi di realizzazione dei piani di costruzione, non approvando le varianti ai progetti che permettano di rendere “appetibili” lottizzazioni finora bloccate, favorendo gli interventi di recupero edilizio che non comportino aumenti della superficie utilizzata e dei volumi. Infine, ma non per questo meno importante, chiediamo al sindaco di non approvare le richieste di realizzazione di nuove strutture commerciali di medie e grandi dimensioni che fanno una concorrenza difficilmente sopportabile a quei negozi di vicinato che rappresentano luoghi di vita e di socialità dei nostri quartieri e che progressivamente sono costretti a chiudere proprio dalla competizione non sostenibile con supermercati e ipermercati. Nelle prossime settimane avvieremo iniziative pubbliche per l’informazione ai cittadini e per la raccolta di sottoscrizioni sull’appello» concludono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' possibile sottoscrivere la petizione al seguente link oppure scrivendo una e-mail a coalizionecivicatreviso@gmail.com