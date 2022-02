L'on. Benedetti: “Mattarella incomprensibile sulla legge per l’agricoltura biologica”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Questa mattina in aula alla Camera dei Deputati è stata apportata una modifica alla legge per l’agricoltura biologica e sembra che su questa modifica sia coinvolto il Presidente Mattarella”. Le portavoce della componente "ManifestA" illustrano quanto accaduto: “La proposta di legge sull’agricoltura con metodo biologico, molto attesa dalle associazioni agricole, dopo un lungo iter era finalmente approdata alla Camera dei Deputati. In questa sede però sono stati presentati due emendamenti che hanno cancellato dal testo ogni riferimento all’agricoltura biodinamica. Il collega che ha presentato gli emendamenti alla proposta di legge si è palesemente vantato di avere avuto il sostegno del Capo dello Stato riguardo tali modifiche. Troviamo incomprensibile il comportamento di Mattarella, che forse in tale occasione si è dimenticato di essere superpartes rispetto alle attività parlamentari e che invece altre volte ha controfirmato norme o decreti che avrebbe dovuto rimandare alle Camere affinché venissero riviste. La situazione risulta grottesca se pensiamo che gli emendamenti hanno tolto la parola ‘biodinamico’, ma in realtà il senso della legge rimane invariato: quindi hanno anche fatto tanto rumore per nulla”, terminano le deputate Sarli, Ehm, Suriano e Benedetti.