Bicentenario della morte di Canova, Colmellere: «1 milione di euro per celebrarlo»

Bicentenario della morte di Antonio Canova nel 2022, arriva la legge per l’istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni, che prevede un finanziamento di 1 milione di euro. A proporla alla Camera è stata la deputata leghista Angela Colmellere, trevigiana e segretario della Commissione Cultura, con Giuseppe Paolin, onorevole originario di Possagno.

«Il Comitato è composto di un numero massimo di 6 membri – spiega Colmellere – comprenso il presidente, da nominare su designazione del Ministero per i beni Culturali. I cinque rappresentanti saranno nominati dal Ministro dell’Istruzione, dello Sviluppo Economico, della Fondazione Canova, dei Comuni di Treviso e Possagno, scegliendoli tra studiosi di comprovata competenza nel campo dell’arte. I membri del Comitato lavorareanno senza compenso». Il progetto di legge prevede che nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 e nel biennio successivo siano attivati percorsi di alternanza scuola-lavoro presso il Museo Gipsoteca di Possagno, riservati a tutti gli studenti delle Scuole superiori. Sarà poi indetto un concorso di idee per realizzare film, docufilm, film di animazione, serie o altro tipo di audiovisivo sul Canova.

Infine, «la nostra proposta di legge invita lo Stato a definire appositi stanziamenti per gli eventuali restauri al Tempio del Canova di Possagno (progettato da Canova e che oggi custodisce varie tele tra cui la Deposizione del Cristo dalla Croce, la scultura in bronzo della Pietà e le spoglie dell’artista), alla Gipsoteca e alla casa natale della famiglia, nonché alle opere ivi conservate tra cui bassorilievi e bozzetti in gesso», conclude Colmellere.