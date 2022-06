Precipita con il parapendio poco sotto il decollo, salvato dal soccorso alpino

Alle 11.20 circa il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato, per un parapendio precipitato tra gli alberi poco dopo il decollo dai Tappeti. Il pilota, allievo di un corso, aveva perso il controllo della vela, finendo tra le piante all'inizio del bosco, 150 metri sotto la strada, la vela su un pino e lui sospeso su un carpino a una decina di metri dal suolo. Una volta sul posto, tre soccorritori, assieme al tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso emergenza sbarcato con un verricello nelle vicinanze, sono risaliti con tecniche di tree climbing, hanno assicurato e liberato dai vincoli A.D., 23 anni, di San Giorgio in Bosco (PD), per poi calarlo a terra. Il ragazzo, che era incolume, ma scosso da quanto accaduto, è stato preso in consegna dal personale medico del Suem di Crespano, che ha verificato che tutto fosse a posto.