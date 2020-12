Bottacin replica a Zanoni sull'area di Premaor: «Falsità smentite dal Tribunale»

«Premesso che con l'evento meteo di questa estate non ci sono stati dissesti nel sito di Premaor a Miane (al centro di una lunga diatriba in merito alla realizzazione di alcuni vigneti ndr.), a differenza di siti limitrofi e boscati, nessuno ha mai gioito per i disboscamenti. Io gioisco perché il Tar ha sentenziato che la Regione ha operato in maniera assolutamente corretta secondo quanto disposto tra l'altro dalle disposizioni di legge approvate dal governo piddino di Gentiloni». Questa la replica dell'assessore regionale Gianpaolo Bottacin alle ultime dichiarazioni del consigliere del PD Andrea Zanoni.

«A Zanoni, dopo essere stato smentito sulle falsità che ha divulgato per mesi gettando discredito sul sottoscritto e sulla Regione - sottolinea l'assessore - ora non resta quindi che tentare di arrampicarsi sugli specchi. Aveva infatti detto che la Regione aveva autorizzato in modo illegittimo un intervento richiesto da un soggetto privato, esponendo i cittadini anche a rischio geologico. La realtà invece dimostra che la Regione ha agito in maniera lecita, garantendo il diritto di un proponente che legittimamente ha presentato una domanda e altrettanto legittimamente ha ottenuto l'autorizzazione».

«Se a Zanoni non va bene che questi interventi siano autorizzati, è sufficiente che dica ai suoi colleghi piddini al governo che cambino la legge, visto e considerato che la tutela dell'ambiente, glielo faccio presente qualora non lo sapesse, è competenza legislativa esclusiva statale. Paradossale quindi che, per sviare le responsabilità del governo sostenuto dal suo partito, tenti di accusare la Regione e il sottoscritto perché applichiamo le norme di legge. Non volendo nemmeno pensare che Zanoni voglia che la Regione si comporti in maniera illecita, non rispettando i diritti sanciti dalle norme, gli ricordo comunque che è un consigliere regionale. E come tale un atteggiamento del genere sarebbe estremamente grave, soprattutto se alimenta le legittime preoccupazioni della gente. Certo gioisco - conclude l'assessore - ma non per motivi pretestuosi, bensì perché finalmente un tribunale ha sancito la verità dimostrando che quanto diceva Zanoni era totalmente falso».