Tiziana Botteon è la nuova consigliera di Parità della Provincia di Treviso

La Provincia di Treviso ha una nuova Consigliera di Parità: è Tiziana Botteon, nata a Vittorio Veneto e già vicepresidente della Commissione provinciale per le pari opportunità, incaricata dal Ministero per i prossimi quattro anni. Sostituisce la precedente Consigliera, Stefania Barbieri, che ricopriva il ruolo dal 2015. Negli ultimi giorni si sono svolti i primi passaggi di consegne in privato, mentre la presentazione ufficiale, alla presenza del presidente della Provincia Stefano Marcon, sarà programmata a breve.

La Consigliera si occupa, in particolare, dei casi di discriminazione di genere nel lavoro e di promozione delle pari opportunità tra uomini e donne. Tra le altre mansioni, rileva le situazioni di squilibrio di genere, promuove progetti di azioni positive per favorire l'occupazione femminile, la parità retributiva, le pari opportunità di carriera e nell'ambito delle politiche attive di lavoro e formazione, collabora con l'Ispettorato territoriale del lavoro di Treviso nella rilevazione di violazioni della normativa su parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, diffonde la conoscenza sul tema e lo scambio di buone prassi, collabora con gli assessorati e gli organismi di parità degli enti locali.