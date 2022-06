Breda di Piave, le priorità di Fiorenza Zanette in caso di elezione

In una rinnovata Amministrazione Comunale, i primi 100 giorni costituiscono spesso una sorta di fotografia di indirizzo, un primo test sulle priorità e sugli orientamenti del nuovo governo della città. Fiorenza Zanette, candidata sindaco per la lista Civica per Breda, anticipa quali saranno i primi atti amministrativi da nuovo sindaco di Breda di Piave: «Prima di tutto intendo rispondere alle priorità indicate dai miei concittadini. Il nostro metodo è il dialogo, l’ascolto: abbiamo organizzato tanti incontri, abbiamo aperto alla cittadinanza la nostra sede elettorale, e quando qualcuno ha bussato alla nostra porta non abbiamo mai chiesto quali fossero le sue preferenze politiche, ma quali idee avesse per Breda e le frazioni. Siamo una lista civica trasversale, senza bandiere, fatta di donne e uomini di Breda di Piave appassionate del proprio territorio, che si spendono quotidianamente per esso.

Proprio parlando con tanti miei concittadini in questo mese di campagna elettorale, mi è chiaro quale sia la priorità della nostra comunità: dare nuova linfa alla vita cittadina, fare in modo che Breda sia il Comune del Buon Vivere. A partire dalla riqualificazione del capoluogo: l’acquisizione dell’area ex Tessitura Zangrando rappresenta un’opportunità storica. Il mio primo atto da sindaco sarà proprio quello di mettere nero su bianco il progetto di riqualificazione, per offrire ai bredesi spazi di incontro decorosi, maggiori servizi, restituire un cuore al centro storico.

In secondo luogo, vanno valorizzati i negozi di vicinato, che ritengo il vero fondamento del nostro tessuto sociale ed economico. Per questo convocherò subito un tavolo di coordinamento tra Amministrazione Comunale e Associazioni di Categoria, per dare avvio ad un Piano Strategico per il Piccolo Commercio. Infine, dobbiamo insistere sulla diffusione di una cultura della mobilità lenta, per tutelare un modello di vita comune sostenibile e salutare. Daremo avvio ai lavori di realizzazione delle piste ciclabili di collegamento Vacil-Breda, via Piave fino a via Bovon e via Molinetto per consentire gli spostamenti in sicurezza, e daremo poi un primo impulso al progetto “Comunità Energetiche” a partire dalla scuola secondaria “Galileo Galilei”, che grazie ai suoi pannelli fotovoltaici di nuova generazione potrà mettere a disposizione delle famiglie e alle realtà commerciali bredesi che ne hanno bisogno l'energia in surplus. Si tratta di un passo decisivo nella direzione della Breda del futuro: attenta all’ambiente, senza sprechi, solidale».