Breda di Piave, depositata la lista elettorale di Obiettivo Comune

Depositata di primo mattino la lista presso l’ufficio elettorale, Obiettivo Comune ha ufficializzato la sua partecipazione alle elezioni comunali per il Comune di Breda di Piave del prossimo 12 giugno. A guidare la squadra Cristiano Mosole, 41 anni, già assessore al bilancio, sport e politiche giovanili dal 2007 al 2012 e attualmente capogruppo di opposizione.

«Sono orgoglioso e onorato di poter guidare ancora una volta Obiettivo Comune, ovvero un progetto nato 10 anni fa che negli anni è cresciuto a tal punto da sfiorare (mancavano 32 voti) la vittoria nel 2017. Il nostro gruppo ha comunque continuato a lavorare e a crescere sia numericamente sia in termini di esperienze e competenze. Ci siamo rafforzati, ci siamo consolidati, hanno aderito al progetto nuove persone che conoscono il territorio e hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità, mettendoci la faccia per un reale Obiettivo Comune: lavorare affinché Breda raggiunga un livello di eccellenza (che poi è il nostro slogan “L’eccellenza quotidiana è il nostro Obiettivo Comune”) tale da potersi finalmente confrontare con gli altri Comuni senza alcun complesso di inferiorità. In funzione di questo abbiamo sviluppato un programma, che presenteremo presto ai nostri concittadini, sicuramente ambizioso ma realizzabile e, soprattutto, aperto ad eventuali necessità dovessero porsi durante il mandato. Un programma incentrato sull’attenzione alle persone, alle scuole, al decoro e alle piccole cose, ovvero quelle che rendono dignitoso e bello da vivere un territorio; un programma che certamente non dimentica i grandi progetti (la sistemazione delle scuole ai fini del loro mantenimento) e i grandi problemi che da troppi anni affliggono Breda e che anche l’attuale amministrazione ha fatto finta di non vedere. Sappiamo bene, dunque, quali obiettivi vogliamo raggiungere e ci proponiamo con la consapevolezza di essere una squadra coesa, determinata e pronta a tirarsi su le maniche per portare quel necessario cambiamento di cui Breda di Piave ha bisogno ora più che mai: questi ultimi cinque anni hanno dimostrato che è giunto il momento di cambiare pagina, è giunto il momento di raggiungere tutti insieme un nuovo Obiettivo Comune».



Candidati OBIETTIVO COMUNE: Cristiano Mosole (candidato Sindaco) Andrea Battistel, Mariarosa Bortoluzzi, Luciano Buso, Chiara Cattarin, Luca Fattore, Giuliana Favaro, Christian Guizzo, Angelica Marcassa, Michele Marchetto, Massimo Pavan, Stefano Romanello, Guendalina Zamperla.