Presentata la lista di Civica per Breda, ecco i nomi

Inaugurata oggi 14 maggio la sede elettorale della lista “Civica per Breda”, in via Mario Del Monaco, 39 a Breda di Piave, proprio di fronte alla scuola media Galileo Galilei. La sede elettorale sarà aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30, e il sabato e la domenica dalle 10:00 a mezzogiorno. Contestualmente, è stata presentata anche la lista dei 12 candidati consiglieri comunali a sostegno della candidata sindaco Fiorenza Zanette.

«Il gruppo è forte e coeso, determinato a mettersi in gioco con impegno, idee, entusiasmo e spirito di servizio per la comunità - ha dichiarato Fiorenza Zanette – È una lista nel segno della continuità ma anche del rinnovamento, formata da donne e uomini che hanno a cuore il bene dei cittadini di Breda di Piave e delle sue frazioni: persone animate dalla comune volontà di valorizzare il territorio, avviando nuovi processi di socialità, rispondendo alle aspettative e alle necessità dei più giovani, proseguendo il lavoro dell’Amministrazione Rossetto e rimettendo in moto i settori più penalizzati da pandemia e crisi energetica. Mettiamo a disposizione profili ed energie trasversali: abbiamo candidati di tutte le età, con una grande pluralità di bisogni, dai neo-genitori ai pensionati, passando per imprenditori e lavoratori dipendenti, esperti di questioni ambientali e di sostenibilità, di promozione del territorio, di politiche sociali. Civica per Breda apre anche la propria sede elettorale. Una sede che non immaginiamo come una mera operazione di promozione, ma una sede aperta alla cittadinanza. Dopo due anni di pandemia, vogliamo tornare a incontrarci, a confrontarci, a scambiare idee e visioni per il futuro di Breda. Una sede aperta, a disposizione dei cittadini e delle cittadine».

I 12 CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Moratto

38 anni, vive a Pero, donatore Avis, socio e volontario nell'A.N. Carabinieri di Breda e Maserada, cicloamatore. Lavora come capo reparto in un’azienda nel settore del legno.

Ermes Caruzzo

69 anni, pensionato, vive a Saletto. È l’attuale assessore ai lavori pubblici di Breda di Piave.

Francesca Trivisonno in Rigo

53 anni, avvocato, vive a Pero. Lavora nella progettazione europea. Appassionata di corsa sulla lunga distanza.

Giovanni Tomaello

57 anni, responsabile di produzione e tecnologo in un’azienda nell’Alta Padovana, vive a Breda.

Giuliana Cadamuro

62 anni, pensionata ed ex dipendente P.A., vive a Pero. Attuale consigliere comunale e capogruppo della lista CIVICA PER BREDA. Attiva nel volontariato.

Giulio Durante

47 anni, consigliere comunale, vive a San Bartolomeo. Lavora nella salvaguardia del territorio in ambito pubblico e privato.

Luana Bin

51 anni, vive a Vacil. Gestisce col marito lo storico vivaio di famiglia. Per molti anni volontaria in parrocchia.

Marino Moratto

52 anni, laureato in agraria, guida la nota impresa di famiglia. Vive a Pero.

Michelle Manias

37 anni, libera professionista, life coach e mamma di due bambini, l’ultima di appena tre mesi. Vive a Saletto.

Moreno Rossetto

58 anni, geometra, lavora in campo edile coi fratelli. È il sindaco di Breda di Piave da 2 legislature.

Tommaso Bianchin

20 anni, vive a Breda da 15 anni, ma è nato in Messico da genitori italiani. È vicepresidente della Consulta dei Giovani e studente universitario in economia aziendale.

Walter Da Ros

52 anni, manager di un istituto di credito, molto attivo nel volontariato.