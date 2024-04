Caerano: ecco chi è Fabio Ballan, candidato sindaco di "Nuovi Orizzonti"

Fabio Ballan è il candidato sindaco della Lista "Nuovi Orizzonti" alle prossime elezioni amministrative di Caerano San Marco. Impegnato da tempo nel sociale, soprattutto nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e nella promozione di una cultura delle pari opportunità sia nel mondo adulto che nell’ambito scolastico, ha alle spalle una lunga esperienza nel volontariato e nell'assistenza. Ballan insomma vorrebbe essere una scelta per chi vuole un'amministrazione comunale sensibile, inclusiva e attenta alle necessità di tutti i cittadini.

Il suo programma è all'insegna di un "cambiamento" e di un impegno concreto verso la collettività caeranese. «Voglio - ha detto - rafforzare i servizi locali e a promuovere una gestione partecipativa e trasparente del Comune, proseguendo nella realizzazione dei progetti del gruppo politico che mi sostiene».

Insieme ad un team di volti nuovi e conosciuti, persone energiche e altrettanto dedicate al benessere collettivo, Ballan mira a realizzare le varie proposte fatte finora ma non accolte dall’amministrazione attuale, tra cui i progetti sociali per giovani, famiglie e anziani, assunzione di nuovo personale, modifica statuto Villa Benzi, istituzione di una scuola dell'infanzia statale, azioni per aumentare la sicurezza dei cittadini con installazione videosorveglianza, potenziamento delle forze di Polizia Municipale, nuovo piano di protezione civile, prospettive di collaborazione con i comuni limitrofi.

Fabio Ballan, con la sua Lista Civica " NuovOrizzonte", vuole insomma avere un approccio partecipativo per creare una politica di inclusione e di reale vicinanza al cittadino, elementi sempre più necessari in un mondo che cambia rapidamente.

«La mia proposta - spiega - è chiara: un governo locale che non solo gestisce il presente con efficienza ma pianifica il futuro con visione, un amministratore che vede la politica come servizio e non come potere, un team che crede fermamente nel bene comune e nella possibilità di migliorare la vita di ogni abitante di Caerano di San Marco».