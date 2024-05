Caerano, presentata la lista della candidata sindaco Francesca Altin

Grande affluenza giovedì sera, 9 maggio, a Villa Di Rovero Majer a Caerano di San Marco per la presentazione ufficiale al pubblico della lista della candidata sindaca Francesca Altin, in corsa alle Comunali dell’8 e 9 giugno con il sostegno della lista civica “Progettiamo Caerano”, di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Partiti politici che hanno fin da subito dimostrato di credere fortemente nella candidatura dell’avvocato 42enne, in giunta comunale dal 2019. All’incontro erano presenti oltre 200 cittadini, l'assessore regionale Elena Donazzan, il vicesindaco di Montebelluna e presidente provinciale di Fratelli d’Italia Treviso Claudio Borgia, il Sindaco di Conegliano nonché Segretario Provinciale di Forza Italia Treviso Fabio Chies e il suo vicecoordinatore provinciale Cristina Andretta

L'occasione non è però stata utile solamente a presentare agli elettori il candidato sindaco e i candidati consiglieri comunali. Durante l’incontro, infatti, sono anche stati resi noti alcuni dei punti fondamentali del programma elettorale della lista "Francesca Altin Sindaco". Tra questi, a titolo esemplificativo, il recupero di Villa Benzi e del Teatro Maffioli e la riapertura degli spazi studio della Biblioteca comunale. Per il Sociale, invece, sarà posta un’attenzione particolare alla famiglia, agli studenti, oltre che all’inclusività. Infine, un occhio di riguardo lo avranno anche la Sicurezza del territorio, con l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza ed una sinergia con i Comuni contermini per supplire alla mancanza di vigili urbani, ed infine il Personale amministrativo, ormai da troppo tempo sotto organico, che sarà oggetto di una riorganizzazione volta a rendere un miglior servizio al cittadino.

I candidati

Questa, nel dettaglio, la squadra composta da 7 uomini e 5 donne a sostegno di Francesca Altin: il 55enne attuale Vicensindaco Marco Bonora; il 47enne attuale Assessore Comunale alle Politiche Tributarie, all’Agricoltura e alla Cultura Mirco Mazzocato; il 24enne Matteo Danieli, laureando in Scienze Politiche e figlio dell’uscente Consigliere Comunale con delega allo Sport e alle Associazioni Mauro Danieli; il 59enne attuale Consigliere Comunale Luciano Bordin; la 48enne commerciante Stefania Baldin; la 40enne commessa Adriana Baù; la 35enne parrucchiera Mary Gaio; il 69enne tributarista Antonio Pisan; la 25enne pedagogista Caterina Priano; la 47enne imprenditrice Sabrina Selle; il 47enne operaio Stefano Simon ed il 64enne Paolo Umana, Direttore Generale del Calcio Caerano.

I commenti

«La squadra che abbiamo scelto è fatta di persone capaci e competenti per raggiungere gli obbiettivi che abbiamo proposto nel programma. Figure preparate ad agire nel concreto fin dal primo giorno di un’eventuale nuova Amministrazione comunale che ci veda protagonisti - sottolinea Francesca Altin, attuale assessore alle Attività produttive e al turismo - Questa è la nostra forza. Siamo quindi pronti a mettere le nostre competenze al servizio della cittadinanza convinti che, insieme, trasformeremo le nostre promesse in effettive azioni per la crescita di tutta Caerano».

«Quella di Francesca Altin è una squadra capace e motivata che come Fratelli d’Italia sosteniamo con una filiera politica sempre più forte a tutti i livelli: comunale, regionale, statale ed europeo» dichiara l’Assessore regionale Elena Donazzan.

«L’avvocato Altin incarna la leadership e la visione amministrativa di cui Caerano ha bisogno per un effettivo cambiamento sul territorio - afferma il meloniano Claudio Borgia - La dedizione e competenza che mette in ogni sua azione è esattamente ciò di cui il paese ha bisogno per rilanciarsi affrontando con responsabilità le sfide e le opportunità che l’attendono. Grazie alla forte squadra che la sostiene sono certo che Francesca potrà essere garanzia di un'Amministrazione forte, trasparente e vicina alle reali esigenze dei cittadini. Una prerogativa che il nostro Circolo FdI di Caerano ha avuto fin dal primo momento della sua costituzione avvenuta nel marzo 2023. Proprio per questo ci tengo a ringraziare i fondatori del Circolo, l’Assessore comunale Mauro Danieli ed il Consigliere di maggioranza Luciano Bordin, per l’importante lavoro svolto finora che ha portato molti giovani, tra cui l’attuale candidato consigliere Matteo Danieli, ad avvinarsi al mondo della politica».

«Quanto fatto a Caerano in questi anni è un percorso importante e, proprio per questo, siamo molto felici che Francesca abbia accettato la proposta di candidarsi a sindaco - conclude il forzista Fabio Chies -. Siamo infatti sicuri che lei sia la scelta migliore per il futuro della città e ad appoggiarla in questa corsa alle Amministrative 2024 ci sarà anche un bel gruppo di militanti di Forza Italia, tra cui diversi giovani, pronti a sostenere la sua campagna elettorale».