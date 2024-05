Carenze negli uffici, Precoma replica ad Altin: «Solo una strumentalizzazione politica»

«In questi ultimi anni abbiamo assistito alla carenza di risorse umane negli Uffici comunali, con un numero di dipendenti ben al di sotto dei livelli necessari per garantire una corretta e pronta erogazione dei servizi pubblici. Inoltre, l’accorpamento dell’Area amministrativa con quella dei Servizi alla persona e la concentrazione delle competenze in solo 2 figure ad elevata qualifica hanno reso la gestione del Comune poco efficiente e funzionale». Queste parole della candidata sindaca Francesca Altin, assessore comunale uscente sostenuta da Fratelli d’Italia, da Forza Italia e dalla lista civica Progettiamo Caerano, non hanno lasciato per nulla indifferente il sindaco di Caerano San Marco, Gianni Precoma (candidato alla riconferma con la lista Impegno e onestà per Caerano), che ha replicato a stretto giro.

«I sindaci di tutta Italia affrontano ogni giorno le tematiche riguardanti il personale, soprattutto in fase di pandemia, ove le selezioni, avevano moltissime restrizioni» spiega il sindaco Gianni Precoma «Il Comune di Caerano di San Marco, come da atti redatti in amministrazione trasparente ha svolto numerose selezioni che hanno portato all’assestamento della dotazione organica a 15 persone, saremo già a 18 assunzioni compiute a livello amministrativo, purtroppo tre persone del settore tecnico si sono traferite. Mi vedo costretto ad intervenire Assessore Altin, in quanto l’accorpamento dei servizi amministrativi e alla persona sono avvenuti con deliberazione apposita approvata in Giunta Comunale nel 2020, e il professionista altamente qualificato ha dimostrato grandissima capacità nell’affrontare ogni tematica e alla quale è stato attribuito un encomio pubblico nell’ultimo consiglio comunale. Separi quindi le figure apicali dalla strumentalizzazione politica e dai soggetti che l’hanno sempre aiutata, e supportata, su mia richiesta, anche fuori dai propri uffici. Semmai il Comune deve e dovrà aumentare i collaboratori a tempo pieno, che in base alle loro funzioni, supporteranno i funzionari.

«Lei ha mai supportato le figure apicali? Sa quante volte chiedevano di Lei, assessore Altin, e ho svolto io i colloqui in sua vece, sa quante volte è stata supportata da persona di grande qualità, volontà e spirito di collaborazione?» si chiede Precoma «Le risulta che non abbiamo approvato il rendiconto in tempo utile? Lo sa che il Comune di Caerano potrebbe ottenere una premialità per lo svolgimento dell’iter della norma sul bilancio? Ah dimenticavo: Lei non è assessore al bilancio, nè al personale. Rispetto alla smart city, non mi faccia ridere, stiamo trasferendo in cloud i servizi amministrativi/alla persona in trasversalità con i servizi finanziari, per un municipio virtuale in linea con gli obiettivi dello Stato/Regione e Provincia, con sei progetti che saranno finanziati grazie alla responsabile della transizione al digitale.».