Al via "Caffè Con te", il sindaco incontra i trevigiani nelle loro case

È partita lunedì 6 marzo con il “primo” caffè delle 14 l’iniziativa “Caffè con Te”, un momento di confronto e condivisione con il sindaco di Treviso Mario Conte. Il Caffè Con Te vedrà il candidato ospite dei suoi concittadini per due chiacchiere sui bisogni della collettività e la linea da seguire per i prossimi cinque anni.

Un bis rispetto al 2018 che intende realizzare il motto della campagna “Insieme per la nostra Treviso” coinvolgendo direttamente i trevigiani. Tenendo fede quindi a quanto detto sulle Mura per il lancio della campagna elettorale, Mario Conte sarà vicino alle famiglie e ai quartieri. Sarà anche un modo per verificare la bontà dell’operato di questi cinque anni di mandato. La volontà rimane sempre la stessa: ascoltare le necessità delle persone che vivono la città e attivarsi per rispondere con coerenza e concretezza. Sono benvenuti anche suggerimenti e critiche costruttive perché permettono di crescere. È infatti capitato così con la passerella sulle Mura: grazie al commento di una mamma con il figlio in carrozzina, uno dei simboli storici della città è ora accessibile a tutti. Famiglia, sostenibilità e futuro sono i temi su cui il candidato sindaco si confronterà davanti a un caffè e a idee pronte per essere realizzate. Ma il sostegno dei cittadini è essenziale: Treviso si vive insieme, per questo diventa importante raccogliere tutto ciò che può permettere a tutti di viverla nel miglior modo possibile, raggiungendo traguardi importanti e di cui essere orgogliosi.

Mario Conte commenta così l’iniziativa: «Penso sia fondamentale trascorrere un momento di condivisione come quello del caffè insieme ai cittadini, nelle loro case e nei luoghi dove vivono la quotidianità. È proprio lì che si toccano con mano le necessità, si raccolgono le segnalazioni e si propongono le idee per il futuro: permettermi di sedermi alla loro tavola, davanti a un caffè fumante è un gesto di estrema fiducia, di cui sono grato. È qui che si deve ripartire, insieme». Per contattarlo basterà scrivere una mail a info@mariocontesindaco.tv, un messaggio al numero 328 7725160 oppure sulla pagina Facebook “Lista Mario Conte” e Instagram “listamariocontesindaco”. Poi ci si accorderà su data e orario per parlare assieme del futuro di Treviso, davanti a un caffè.