Impegno Civico Carbonera: un tavolo per le politiche giovanili e osservatorio sicurezza

Promuovere la cittadinanza attiva; ricucire un territorio storicamente frammentato, a partire dalla risoluzione delle criticità più evidenti nella viabilità, nella mobilità lenta (piste ciclabili) e nella rete dei trasporti pubblici; creare “Carbonera comunità educante” attenta ad un patrimonio inestimabile per il futuro del paese quali sono i bambini, adolescenti e giovani; garantire migliori e nuovi servizi a favore del benessere sociale (dallo sportello energia/casa green al sostegno alla natalità e genitorialità); progettare nuovi spazi pubblici di condivisione collettiva (un grande centro culturale ricavato dalla ex scuola elementare di via 1° Maggio) e riqualificare la sala “Aldo Moro”; organizzare il calendario annuale, coordinato dal Comune, di eventi culturali, spettacoli, manifestazioni sportive e incontri informativi (in collaborazione con le associazioni locali, con la Rete Festival di Treviso e artisti di ogni ambito) su vari temi d’attualità che coinvolgano tutte le frazioni; riapertura del centro giovani e conferenze con “testimonial” eccellenti in vari campi, figure positive d’ispirazione per le nuove generazioni; attivare il tavolo educativo permanente per pianificare le politiche giovanili; attivare un osservatorio comunale sulla sicurezza e la prevenzione, che interagirà costantemente con le forze dell’ordine e la prefettura. Alla base di queste azioni c’è la necessità di ripensare il Comune di Carbonera in tutti i suoi ambiti, obiettivo da raggiungere con la fondamentale partecipazione della cittadinanza.

Sono queste le principali linee di indirizzo del programma amministrativo della lista “Impegno Civico Carbonera”, che candida a sindaco Cristiana Sparvoli, 65 anni, giornalista professionista free lance, impegnata da tempo nell’ambito culturale, sociale e politico trevigiano. La lista che correrà insieme a Cristiana Sparvoli è composta da sedici candidate e candidati, molti dei quali alla loro prima esperienza inuna competizione elettorale: Mauro Pasqualin, 57 anni, medico di famiglia a Carbonera (capolista); Artemio Bertuol, 77 anni di Vascon, consigliere comunale uscente di “Impegno Civico”; Ruggero Bonacina, 65 anni, consulente finanziario, ex consigliere comunale; Francesca Borin, 44 anni di Pezzan, Oss in una comunità per disabili di Breda di Piave; Davide Coassin, 57 anni di Mignagola, educatore professionale nei servizi 0-18 e per la famiglia; Elena Dal Forno, 53 anni, giornalista attivista per i diritti umani e degli animali; Valentina Danieli, 20 anni di Biban, studentessa di giurisprudenza a Treviso; Ines Agnese Falcetta, 49 anni di Pezzan, attiva nei rapporti tra scuola e amministrazione e società sportive; Simone Franchino, 26 anni, perito elettronico e capo scout dell’AGESCI; Paola Novello, 55 anni di Biban, impiegata amministrativa; Davide Perissinotto, 32 anni di Mignagola, laureato in pianificazione territoriale, istruttore tecnico della Provincia di Treviso; Simone Perissinotto, 30 anni di Mignagola, docente delle scuole superiori e impegnato nelle attività sportive; Emilio Pizzoferrato, 79 anni di San Giacomo di Musestrelle, ex assessore e consigliere comunale di Carbonera nel periodo 1990-2004; Giorgia Ravedoni, 35 anni, diplomata come dirigente di comunità ed impegnata nel volontariato giovanile; Sergio Serena, 48 anni di Pezzan, laureato in ingegneria elettronica; conduce l’azienda storica di famiglia fondata nel 1807 a Carbonera; Paolo Sponchiado, 77 anni di Biban, pensionato Enel, impegnato in associazioni del terzo settore, dal 2004 al 2014 assessore al bilancio, all’ambiente ai trasporti.

Il candidato sindaco e i componenti della lista presenteranno il programma nei cinque incontri con la cittadinanza, che avranno tutti inizio alle 20.30: giovedì 16 maggio a San Giacomo di Musestrelle (“Il sentiero onlus”); martedì 21 maggio a Vascon (Alternativa Ambiente Cooperativa); venerdì 24 maggio a Mignagola (centro Salus Veneto); martedì 28 maggio a Pezzan (Osteria Piave); giovedì 30 maggio a Carbonera / Biban (sala “Aldo Moro”).