Carbonera, presentata la lista del sindaco Ortolan: tutti i nomi

Federica Ortolan, sindaco attualmente in carica nel comune di Carbonera, ha presentato la lista dei 16 candidati consiglieri che la accompagnano nella corsa per la rielezione il prossimo 8 e 9 giugno. L’evento di presentazione si è tenuto presso Piazza Fabris di Carbonera davanti a numerosi sostenitori e membri della comunità locale.

I nomi annunciati sono: Livio Bisetto, Sergio Bulian, Lisa Canzian, Manuel Cogo, Maurizio Criveller, Natascia De Biasi, Federico Francescato, Claudio Maso, Francesca Pileio, Elisa Pietrobon, Christian Pozzobon, Matteo Scattolin, Silvia Salvuzzi, Fabio Tirelli, Andrea Zangrando e Barbara Zanini.

Il Primo Cittadino commenta la scelta affermando che questa lista - Federica Ortolan Sindaco, Carbonera andiamo avanti insieme - riflette le diversità e la ricchezza della comunità tutta di Carbonera. Sono persone provenienti da diverse esperienze e background. Ortolan dichiara infatti: «Questa eterogeneità fara sì che ogni candidato porti con sé la propria prospettiva e il proprio impegno per una visione comune finalizzata al benessere e al progresso di Carbonera».

Spiega, infatti, che dal suo punto di vista, la pluralità di prospettive, esperienze e competenze all'interno di una squadra consente di esplorare soluzioni innovative e concrete per affrontare le sfide e le problematiche del nostro territorio, garantendo efficacia ed efficienza nell’interesse dei cittadini. L’iniziativa di questa mattina è stata per il sindaco anche un’occasione per ringraziare i membri della propria squadra, sia per aver accettato di mettersi in gioco che per la loro volontà e impegno a servire la comunità: il lavoro di squadra dovrà essere anche per il futuro una pratica quotidiana fondamentale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presentano.

Federica Ortolan, ha sottolineato inoltre quanto i momenti come questi siano di grande importanza per la collettività: «Il successo di un'amministrazione comunale dipende anche dalla capacità di collaborare e cooperare con tutti i membri della squadra oltre che con il personale degli uffici comunali, avendo come punto di riferimento i cittadini. Sono convinta che solo attraverso un impegno collettivo, una visione comune, una ottimale gestione delle risorse economiche ed uno sguardo sempre attento alle opportunità che arrivano dall’Europa e non solo, possiamo continuare a costruire un futuro migliore per Carbonera e per tutti i suoi abitanti».