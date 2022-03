Caro bollette per 250mila euro, il sindaco di Spresiano scrive al premier Draghi

Una lettera scritta di proprio pugno ed inviata al Premier Mario Draghi e al Ministro dell'Economia Daniele Franco per chiedere di poter accedere ai fondi emergenza Covid con l'obiettivo di "tamponare" la difficile situazione economica dettata dal caro bollette. E' questo quanto ha fatto nelle scorse ore il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra: «Nonostante i rincari non vogliamo pesare sui cittadini e per questo, a fronte di aumenti stimabili in 250 mila euro annuali, chiediamo di utilizzare fondi diversi per sostenere i costi in più - dichiara il primo cittadino spresianese - Parliamo sia dei fondi Covid che quelli derivanti dal disavanzo libero del bilancio 2021, anche perché non vogliamo toccare l'aliquota comunale Irpef che in passato abbiamo azzerato».

La lettera