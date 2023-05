Giornata europea della "Carta europea dei diritti del malato", iniziativa di Cittadinanzattiva con Ulss

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La "Carta Europea dei diritti del malato"* proclama 14 diritti, che nel loro insieme mirano a garantire un "alto livello di protezione della salute umana (giusto quanto stabilisce l'articolo 35 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”) per assicurare l'elevata qualità dei servizi sanitari erogati dai vari sistemi sanitari nazionali”. La Carta con i suoi 14 diritti si applica a tutti gli individui, senza nessuna distinzione. Di questo si parlerà martedì pomeriggio 16 maggio 2023, alle ore 17, in un confronto organizzato da Cittadinanzattiva Treviso con le strutture operative dell'Ulss 2 Marca Trevigiana alle quali spetta rendere attivi e fruibili tali diritti. L’incontro si terrà nella sala Servizi sociali dell’Ulss 2, nella sede dell’ex Pime; il Forum sarà trasmesso anche in diretta streaming alla pagina: https://www.facebook.com/Cittadinanzattiva Treviso “Il ruolo di Cittadinanzattiva Treviso è quello di svolgere attività di tutela e di essere nella policy della salute” – spiegano i volontari dell’associazione, che dal 1978 promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti. “Operiamo insieme con i ‘senza volto’, per dare più forza nel nostro territorio alla sanità trevigiana e garantire a tutti l’accesso alle cure, in una sfida che deve essere condivisa”. Parteciperà all’incontro anche la presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 2, Paola Roma. Per Ulss 2 Marca Trevigiana ci saranno: Maurizio Sforzi (direttore del Distretto Socio sanitario Treviso Sud), Giordano Giordani (direttore dell’Ufficio Relazioni con il pubblico/URP di Ulss 2); Francesco Cinetto (coordinatore Ambulatorio malattie rare dell’Ulss 2 e ricercatore universitario). Per Cittadinanzattiva Treviso parteciperanno: avvocato Marcello Totera (consulente del Tribunale per i Diritti del Malato di Treviso); Francesco Rocco (presidente di Cittadinanzattiva Treviso, che coordinerà l’incontro); Giancarlo Brunello e Lorenzo Signori (segretari rispettivamente di Cittadinanzattiva Treviso e di Cittadinanzattiva Veneto). *Carta europea dei diritti del malato: 1. diritto a misure preventive; 2. diritto all’accesso; 3. diritto all’informazione; 4. diritto al consenso; 5. diritto alla libera scelta; 6. diritto alla privacy e alla confidenzialità; 7. diritto al rispetto del tempo dei pazienti; 8. diritto al rispetto di standard di qualità; 9. diritto alla sicurezza; 10. diritto all’innovazione; 11. diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari; 12. diritto a un trattamento personalizzato; 13. diritto al reclamo; 14. diritto al risarcimento.