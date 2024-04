Casale sul Sile, per il 25 Aprile aperto un nuovo circolo Anpi

Nella ricorrenza della Festa della Liberazione si è costituito anche a Casale sul Sile un nuovo circolo Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia: un’iniziativa di grande valore che nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria e la difesa dei valori dell’antifascismo e della Resistenza che rappresentano i principi fondamentali sui quali è nata la Repubblica Italiana.

Il nuovo circolo dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia trova casa a Casale in via Nuova Trevigiana 60 nei locali dove hanno sede l’Associazione Casale per l’Unità e il Partito Democratico. Ed è stato proprio il Pd Casalese, in collaborazione con l’associazione, che ha promosso e fortemente voluto la costituzione del circolo Anpi, dando così il proprio contributo per far conoscere e crescere anche sul territorio di Casale l’attività e i valori di Anpi da sempre in prima linea nella custodia e nell’attuazione dei valori della Costituzione e della democrazia e nella promozione della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che è stata la Resistenza. L’apertura ufficiale del Circolo Anpi di Casale è avvenuta oggi, 25 Aprile, alla presenza di Giuliano Varnier, Presidente Anpi di Treviso, Niccolò Mosco, Segretario del Circolo PD di Casale sul Sile, Andrea Zanoni Consigliere Regionale PD nonché candidato trevigiano alle elezioni europee, insieme a molti iscritti, simpatizzanti e cittadini che hanno voluto prendere parte all’iniziativa con anche la possibilità di iscriversi al neocostituito circolo. Sarà possibile continuare a iscriversi al Circolo Anpi di Casale con modalità e orari che saranno resi noti prossimamente. La costituzione del Circolo Anpi casalese ha avuto come cornice una giornata di condivisione proposta e organizzata dal Partito Democratico di Casale aperta a tutta la cittadinanza che si è svolta nella sede di Via Nuova Trevigiana per celebrare il 25 Aprile. Un momento di ascolto, racconto e dialogo sulla Festa della Liberazione attraverso la lettura di testimonianze scritte di sopravvissuti di familiari Casalesi, racconti orali di testimonianze di Casalesi e il ricordo di alcuni fatti accaduti a Casale sul Sile raccolti nei Diari Storici dei Reparti partigiani della brigata Treviso – distaccamento Wladimiro Paoli.

Il commento

Niccolò Mosco, Segretario del Partito Democratico di Casale, ha commentato: «Oggi più che mai, di fronte al proliferare di guerre armi e violenza, con subdoli tentativi di limare le ragioni storiche, festeggiare e celebrare insieme il 25 aprile è un gesto doveroso verso la storia ed una proiezione di speranza per il futuro. L’antifascismo non è un valore che appartiene al passato, non è solo memoria, è un presupposto per agire e prendere parte alla vita sociale e politica del nostro Paese. Per questo, come Partito Democratico, abbiamo fortemente voluto e promosso l’istituzione del Circolo Anpi anche a Casale che siamo felici di ospitare all’interno della nostra sede che abbiamo sempre immaginato come uno spazio aperto a tutti i cittadini, uno spazio di confronto, condivisione e dialogo”. Giuliano Varnier: “Il fatto che oggi qui, si crei un circolo Anpi, come in tante parti del Paese, vuol dire che c’è un popolo antifascista che vuole crescere e la sezione deve esser quel luogo di convergenza, per far comprendere a tutte le forze, non solo politiche, che bisogna battere qualunque tentativo di moderno fascismo (in giacca e cravatta) al fine di contrastare qualunque spinta volta a ridurre i diritti e le libertà acquisite nel tempo, con la Resistenza e sanciti nella Costituzione».