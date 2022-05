Casale sul Sile, il vicesindaco Lorenzo Biotti si candida alle prossime amministrative

Il 23 aprile scorso, al Cascinale Moro di Casale sul Sile, il vicesindaco Lorenzo Biotti ha sciolto le riserve e ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrtaive. "Insieme a tanti amici ho presentato la mia candidatura a sindaco della città che amo, Casale sul Sile - dichiara Biotti - Abbiamo un progetto ambizioso che punta a migliorare la città con nuovi servizi e infrastrutture. Sono felice perché in queste settimane ho trovato tante persone pronte a spendersi per il futuro di Casale sul Sile lavorando per migliorare l’ordinario, ma sempre puntando allo straordinario". Sposato con Luigina, da cui ha avuto la figlia Emma, nella sua campagna elettorale punterà sul rilancio del "porticciolo" e del centro città e sulla nuova bretella. "Non possiamo lasciare indietro altre azioni strategiche come la riqualificazione del villaggio Ungheria Libera destinandolo alle giovani coppie e agli anziani - continua Biotti - Inoltre, per guardare al futuro non possiamo che conoscere e valorizzare il nostro passato celebrando le tradizioni locali e le nostre radici. Bisogna poi avvicinare i giovani, fidandosi di loro e soprattutto ascoltarli. Per fare tutto questo la squadra che ho scelto fa veramente la differenza, tanto che può assolutamente ambire ad uno straordinario risultato".