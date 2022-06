Comunali 2022: è Paolo Mares il nuovo sindaco di Castelcucco

Paolo Mares è il nuovo sindaco di Castelcucco. Netta la vittoria della sua lista Castelcucco nuova su Per Castelcucco (326 i voti) che aveva come candidato Riccardo De Bortoli (77 voti) e il Partito dei Veneti che candidava Alberto Pigozzo (appena 30 voti). «Siamo sodddisfatti -ha detto Mares- anche se la nostra vittoria era scontata visto che correvamo contro nessuno. Si è presentato il Partito del Veneti, persone venute da fuori, gente sconosciuta che comunque avrà un seggio in consiglio comunale».