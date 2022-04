Castelfranco Veneto, l’assessore Roberto Marconato si è dimesso

Cambio della guardia in Giunta a Castelfranco Veneto. Oggi, infatti, Roberto Marconato ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di assessore ai Servizi Sociali, Politiche per la casa, Asilo Nido, Sanità, Politiche giovanili e Volontariato. “E’ con estremo rammarico - scrive Marconato nella lettera - che ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dall’incarico di assessore affidatomi a seguito delle ultime consultazioni elettorali. La decisione trae origine da motivazioni di natura esclusivamente personale. L’incarico che ho accettato comporta un impegno che purtroppo non sono più in grado di assicurare. Per questo motivo ho ritenuto corretto e doveroso restituire le deleghe affìdatemi, mettendo comunque a disposizione tutta la mia esperienza personale, per accompagnare la futura attività amministrativa e le prossime sfìde".

"Rinnovo la stima e fiducia nei confronti del sindaco e della maggioranza tutta, ringraziando il sindaco per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza positiva dal punto di vista umano e politico. Ringrazio tutti i colleghi della giunta con i quali abbiamo condiviso scelte ed operato nella massima trasparenza e rispetto della legalità, con l’unico obiettivo di dare risposte ai problemi ed alle attese dei cittadini. Non posso non ringraziare tutti i dipendenti del Comune per la loro quotidiana attività. In particolare desidero ringraziare le persone con le quali ho lavorato a più stretto contatto. il personale cli tutto il Settore Sociale, il Segretario e i dirigenti. Auguro, infine, al sindaco Marcon e a tutti gli amministratori di poter svolgere al meglio le attività amministrative per il bene ‹della nostra città che amiamo” conclude Marconato.

Aggiunge il sindaco, Stefano Marcon: “Purtroppo la notizia non giunge inaspettata perché già nei mesi scorsi Roberto Marconato aveva espresso l’intenzione di rassegnare le dimissioni per motivi personale. E’ una notizia che dispiace ma ne prendo atto con la consapevolezza del grande contributo umano e amministrativo che Marconato ha saputo dare e la passione e dedizione con cui ha operato in questo anno e mezzo di collaborazione. Rinnovo la mia stima nei suoi confronti augurandogli il meglio nella vita. In questa fase conserverò le deleghe finora a lui assegnate, prendendomi del tempo per valutare la scelta migliore per il prosieguo dell’attività amministrativa e del nostro mandato”.