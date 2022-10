Castelfranco, Battaglia al posto di Filippetto: nuove deleghe in giunta

Il sindaco Stefano Marcon ha firmato venerdì mattina l’atto di nomina del nuovo assessore chiamato a sostituire il dimissionario Roberto Filippetto. Nella squadra amministrativa entra Agostino Battaglia, bassanese, che aveva ricoperto durante l’amministrazione Dussin ed il primo quinquennio dello stesso Marcon la figura di Segretario generale, ruolo avuto poi anche in Provincia. A Battaglia sono state affidate le deleghe all’Urbanistica ed Edilizia privata, Patrimonio e Partecipate.

Con l’ingresso nella squadra di governo di Battaglia, Marcon ha riassegnato i referati. Al vicesindaco, Marica Galante sono state aggiunte le deleghe all’Ambiente e Decoro Urbano mentre il sindaco ha tenuto per sé i referati ai Lavori pubblici e Manutenzioni. All'assessore Franco Pivotti sono state affidate invece le deleghe ai Servizi sociali, Politiche per la casa, Asilo nido, Sanità, Politiche giovanili e volontariato rimaste in capo al Sindaco dopo l’uscita, ad inizio d’anno, di Roberto Marconato.

La nuova giunta

Marica Galante, assessore e vicesindaco con delega alle Attività Produttive, Commercio, Terziario, Artigianato, Agricoltura, Pari opportunità, Ambiente e Decoro urbano.

Agostino Battaglia, assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Patrimonio e Partecipate.

Franco Pivotti, assessore ai Servizi sociali, Politiche per la casa, Asilo nido, Sanità, Politiche giovanili e volontariato, Scuola, Sport ed Associazioni.

Gianfranco Giovine, assessore al Turismo, Rapporti con l’Università, Ricerca e Innovazione, Bandi e Progetti Europei.

Stefania Guidolin, assessore al Bilancio, Tributi, Ced, Appalti, Contratti e Provveditorato.

Robera Garbuio, assessore alla Cultura, Biblioteca, Teatro e Museo. Tutte le materie non delegate rimangono nelle attribuzioni del sindaco, ovvero: Personale, Comunicazione, Polizia locale, Sicurezza, Protezione civile, IPA, Lavori pubblici e manutenzioni.

Il sindaco

Il sindaco Marcon ha radunato nella tarda mattina la rinnovata squadra (con l’assessore Guidolin collegata a distanza) esprimendo gli auguri di buon lavoro al gruppo con l’obiettivo di mantenere fede all’impegno preso con i Cittadini nel programma presentato nel momento del voto. «Nel ringraziare nuovamente l’assessore Filippetto - conclude Marcon - do il benvenuto ad Agostino Battaglia, persona a me vicina nel ruolo di segretario e su cui pongo una grande stima. Questo rimpasto e la ri-distribuzione delle deleghe, permette di trovare un nuovo assetto alla squadra e nuovi entusiasmi per affrontare, con determinazione, le sfide che ci attendono per la nostra Castelfranco, la “Città che Amiamo”.»