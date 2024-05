“Faccia a faccia” tra candidati alle elezioni europee per le imprese artigiane

Continua l’impegno di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto nell’organizzazione di eventi per avvicinare e sensibilizzare amministratori e istituzioni alle esigenze delle imprese artigiane. L’associazione di categoria ha infatti previsto un “Faccia a Faccia” tra i candidati trevigiani alle elezioni europee che si terrà giovedì 30 maggio dalle ore 20 presso la sede dell’associazione in Borgo Treviso a Castelfranco Veneto.

«Quando parliamo di Europa o meglio di Unione Europea pensiamo sempre a un ente molto lontano da noi. Eppure l’Unione Europea detta le linee guida per molte materie e tutti i giorni ne viviamo le conseguenze – ha dichiarato Maurizio Cattapan, Presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto – Pensiamo all’ambiente e a quanto questo tema abbia cambiato il nostro modo di lavorare, pensiamo al mercato europeo e alla difesa del nostro Made in Italy o “made in castellana”, pensiamo ancora al mondo digitale e alle politiche della famiglia».

Tanti i temi che verranno affrontati durante il dibattito dai candidati, guidati dal giornalista Alessandro Zuin. “In Europa operano 23,3 milioni di artigiani, micro, piccole e medie imprese (MPMI), spina dorsale dell’economia e della società. Rappresentano il 99,8% del totale delle aziende europee, generano il 64,4% dei posti di lavoro e creano il 52,4% del valore aggiunto nell’UE - ha precisato il Presidente Cattapan – Da questi presupposti intendiamo chiedere ai candidati le idee e iniziative a sostegno dell’impresa, quali regole fiscali, come proteggere un patrimonio italiano così importante. Ma affronteremo anche altri temi come il sostegno alla famiglia, le politiche per la natalità. Nella castellana, ad esempio, sta crescendo la fascia degli over 65 (circa +25% nell’ultimo decennio) e stanno diminuendo sempre di più le nascite, c’è un tasso di disoccupazione giovani elevato. Il mondo dell’impresa è interconnesso con il mondo del lavoro e della famiglia e questo si tramuta in economia, reddito, occupazione e comunità”.

Particolare attenzione verrà data anche al tema dell’export. «L'Unione europea è una delle economie più orientate ai mercati esteri ed è anche il più grande mercato unico del mondo. Il libero scambio fra gli Stati membri era uno dei principi fondanti dell'UE, che punta a liberalizzare il commercio anche a livello mondiale- ha concluso Cattapan - Dal 1999 al 2010 il commercio estero dell'UE è raddoppiato e rappresenta attualmente oltre il 30% del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione. L'UE è responsabile della politica commerciale degli Stati membri e negozia gli accordi per loro, per cui ha un peso maggiore nei negoziati commerciali internazionali rispetto ai singoli Stati membri. Ai candidati chiederemo quale opinione hanno in merito e quale impegno intendono mettere in campo».